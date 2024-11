Ważny krok w życiu Szeremety. Już wybrała. "Witamy sąsiadkę!"

Julia Szeremeta sprawiła jedną z największych sensacji podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie dość, że wywalczyła srebrny medal, to jeszcze zaimponowała stylem, w jakim tego dokonała. Znakomicie poruszała się na nogach, miała spory luz, a na dodatek nie unikała wymian w półdystansie. I tak pokonywała kolejne rywalki, ale w finale musiała uznać wyższość Lin Yu-Ting.

W Polsce rozpoczął się prawdziwy szał, a 21-latka nie mogła opędzić się od kibiców. - Nie spodziewałam się, że tak będzie o mnie głośno i tak się zmieni moje życie - podkreślała w rozmowie z TVP Sport. Jednak Szeremeta zyskała nie tylko sławę. Za tak wielki sukces przyznano jej liczne nagrody, w tym dwupokojowe mieszkanie.

Julia Szeremeta wybrała mieszkanie! W sieci pojawił się zapis relacji z tego wydarzenia

- Będę mogła wprowadzić się do niego za dwa lata. W najbliższych dniach mam jechać do siedziby dewelopera, by wybrać sobie konkretny lokal. Choć przed igrzyskami mieszkałam w Lublinie, to mogę powiedzieć, że za dwa lata raczej zamieszkam na "Osiedlu Polskich Mistrzów Olimpijskich" - mówiła Szeremeta w październikowej rozmowie z WP SportoweFakty.

I okazuje się, że Polka jest już coraz bliżej wymarzonego mieszkania. Tak jak zapowiedziała, wybrała się do dewelopera i wybrała lokal. Relację z tego wydarzenia opublikowano na Instagramie zawodniczki, a także na profilu Profbud, a więc jednego z partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a zarazem dewelopera, który funduje wspomniane mieszkania dla złotych i srebrnych medalistów z Paryża.

"Kolejny ważny moment! W piątek Julia Szeremeta gościła w naszym Salonie Sprzedaży i wybrała swoje nowe mieszkanie w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich. Witamy sąsiadkę!" - czytamy w opisie do nagrania. Na wideo widać m.in. jak Szeremeta uważnie słucha przedstawiciela firmy Profbud, który prezentuje jej rozmieszczenie mieszkań, pokoi. Po chwili wręczył jej teczkę, w której najprawdopodobniej znajdowały się dokumenty dotyczące wybranego przez nią lokalu. Całe wydarzenie miało dość podniosły charakter, a Szeremeta została ugoszczona... m.in. szampanem.

Na co mogą liczyć mieszkańcy osiedla?

Tak więc za mniej więcej dwa lata pięściarka będzie mogła wprowadzić się do własnego mieszkania, wybudowanego na nowym osiedlu pod warszawskim Lasem Kabackim. Nieco więcej o atrakcjach, które będą czekały na mieszkańców, pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Będzie miało własny park, okazałą infrastrukturę sportową (m.in. centrum wspinaczkowe, korty i boiska), żłobek, przedszkole, szkołę i szereg rozwiązań ekologicznych (system wykorzystywania deszczówki, elektryczny bus)" - czytamy.