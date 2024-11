Uczniowie poszli na całość. Oto zapytali Szeremetę

Julia Szeremeta skradła serca wszystkich polskich kibiców podczas IO w Paryżu. Polka sięgnęła tam po srebrny medal i pokonywała kolejne rywalki w bardzo widowiskowym stylu. Dzięki temu sukcesowi stała się niezwykle popularna w naszym kraju.

Julia Szeremeta zapytana o Lin Yu-Ting

W finale Szeremeta przegrała z Lin Yu-Ting. Zwycięstwo jej rywalki wywołało ogromne kontrowersje, ponieważ wielu oskarżało ją o bycie mężczyzną. Jeszcze przed olimpijskim startem powiązany z Kremlem szef bokserskiej federacji IBA twierdził, że Tajwance przeprowadzono testy płci, które wykazały obecność chromosomów XY, charakterystycznych dla mężczyzn. Z tego też powodu zdyskwalifikowano ją z zeszłorocznych mistrzostw świata. Do igrzysk została jednak dopuszczona i wywalczyła złoty medal.

Echa finału igrzysk nie milkną. Wielu ciekawi, co na temat Lin Yu-Ting uważa sama Szeremeta. Została zapytana o to podczas spotkania z młodzieżą w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. "Czy przegrała walkę o złoto z 28-letnią Lin Yu–ting z Tajwanu jako przeciwniczką czy przeciwnikiem...? Na to pytanie ze strony uczniów Julia Szeremeta unikała odpowiedzi" - czytamy na portalu 4Łomża.pl.

Polska pięściarka odwiedziła również miejscowy magistrat, gdzie spotkała się z prezydentem Mariuszem Chrzanowskim. - Przed walką finałową nie czułam w ogóle presji, podeszłam do niej na luzie. Podczas walki była duża adrenalina, przeciwniczka dysponowała ogromnym zasięgiem ramion. Brakowało mi także szybkości, którą miałam wcześniej. Na pewno odczuwałam trochę zmęczenie poprzednimi walkami - dodała Szeremeta o finałowym pojedynku.

Głównym celem Szeremety na przyszły rok są marcowe mistrzostwa świata. Następnie będzie przygotowywać się do igrzysk w 2028 roku, gdzie celować będzie w złoty medal.