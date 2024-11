Gorąco wokół Mariusza Pudzianowskiego. Stało się coś, czego nikt nie chciał

Zdaniem innego gościa programu Damiana Janikowskiego, zawodnikowi MMA nic nie zastąpi treningów na macie i rywalizacji z rywalem i to tez może być problem, który coraz mocniej będzie dotykał, specyficznie funkcjonującego Pudzianowskiego.

- Widzimy, że on trenuje cały czas, u siebie w siłowni, biega czy jeździ na rowerze, ale to nie zastąpi treningów na macie. Wchodząc na matę dostał całkiem innych zakwasów, obrażeń, obciążeń. Inaczej pracują mięśnie głębokie, dźwigając sztangę, inaczej tarzając się po macie. Wiem sam po sobie, jak jestem na wakacjach i wrócę na matę, to pierwszy tydzień, to jest katorga. Mimo tego że biegałem, że byłem w siłowni itd - tłumaczy Janikowski.

Kulisy wycofania się Pudzianowskiego z jubileuszowej gali, która w Gliwicach 16 listopada, w poniższym materiale wideo.

W programie też o tym jak Martin Lewandowski chce rozdzielić świat MMA i patologicznych freak fightów oraz Mamed Chalidow, który mówi ile walk mu została do emerytury i co było do tej pory w świecie sportów walki dla niego najtrudniejsze.