KSW ogłasza tuż przed meczem Legii zastępstwo za Pudzianowskiego. Fani oszaleją

"Długo wahałem się z decyzją, ale muszę rozsądnie zgodzić się z ekipą od przygotowań i przełożyć walkę na inny termin. (...) Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się wam od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe" - napisał Mariusz Pudzianowski nieco ponad tydzień temu na oficjalnym profilu na Facebooku. Fani nie byli zadowoleni z tej informacji, zwłaszcza że większość osób chciała przyjechać do Gliwic właśnie dla niego.

KSW potwierdziła prawdziwy hit. Arkadiusz Wrzosek zastąpi Pudzianowskiego na KSW 100

Pudzianowski wykluczył wycofanie się z walki z powodu kontuzji, natomiast zdradził, że ma problemy zdrowotne. Bardzo szybko doszły do nas za to niepokojące wieści. - Był w tak słabej formie fizycznej, jakby jego organizm całkowicie się poddał. Na KSW 100 przegrałby dosłownie z każdym - przekazał anonimowy informator dla WP SportoweFakty.

Organizacja KSW ogłosiła, że kibice niebawem doczekają się godnego zastępstwa legendy. Mówiło się o byłym mistrzu Borysie Mańkowskim, natomiast w niedzielę tuż przed meczem ekstraklasy Legia - Widzew w studiu Canal+ Sport gościł Arkadiusz Wrzosek, który ujawnił, że za 13 dni zawalczy w Gliwicach z Matheusem Scheffelem.

"Nieźle to brzmi" - napisał dziennikarz Artur Mazur z WP SportoweFakty. "To idealne zastępstwo, o wiele chętniej zobaczę tę walkę niż kolejne Pudziana" - przekazał za to Michał Cichy. KSW potwierdziło tę informację po kilku minutach, zamieszczając specjalne wideo w mediach społecznościowych. "Kiedy wydawało się, że gala KSW 100 nie może być lepsza" - oznajmiono.

Arkadiusz Wrzosek wróci do klatki KSW po półrocznej przerwie. Po raz ostatni walczył w maju, kiedy potrzebował zaledwie 14 sekund, by brutalnie znokautować Artura Szpilkę. Było to jego piąte zwycięstwo z rzędu w MMA. 32-latek zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w rankingu kategorii ciężkiej, podczas gdy jego rywal Scheffel - trzecie.

Nie ma wątpliwości, że zwycięzca tego pojedynku stanie się zatem pretendentem do walki o pas. Obecnie mistrzem jest Phil de Fries, który już 16 listopada zmierzy się w rewanżowym boju z Darko Stosiciem. Będzie to jeden z trzech pojedynków o tytuł. Poza nim Kacper Formela postara się odebrać pas kategorii piórkowej Robertowi Ruchale, a Rafał Haratyk zmierzy się o trofeum dywizji półciężkiej z Marcinem Wójcikiem. Najważniejszym wydarzeniem będzie za to konfrontacja Mameda Chalidowa z jedynym niepokonanym mistrzem KSW Adrianem Bartosińskim.