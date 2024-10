Pudzianowski nie wytrzymał. "Czy to takie trudne do zrozumienia?"

Mariusz Pudzianowski znalazł się ostatnio w ogniu krytyki. W środę poinformował fanów, że nie wystąpi na gali KSW 100. - Mam większe ambicje i z szacunku do kibiców nie zawalczę 16 listopada w Gliwicach. Spokojnie, nie mam kontuzji, nadal będę trenować, tylko muszę na krótki czas zwolnić obroty - napisał na Facebooku. Wieści natychmiast wywołały szereg skrajnych reakcji. "Szkoda, że nie ogłosiłeś tego dzień przed walką", "czas zawiesić rękawice na kółku. 50 na karku, a myśli, że może bawić się jak małolat", "obsrał zbroję" - wypisywali oburzeni internauci. "Pudzian" nie przeszedł obok tych głosów obojętnie.

Pudzianowski zabrał głos ws. gali KSW 100. "Dla klakierów-mistrzów wszechświata"

Poruszenie w pewnym sensie nie mogło dziwić. Pudzianowski nie podał kibicom jednoznacznego powodu, przez który zrezygnował z walki. Dopiero w piątek portal WP Sportowe Fakty ujawnił, że taką decyzję podjęli jego trenerzy. - Nie mieli wyjścia. Uznali, że jest tylko jedno sensowne rozwiązanie - odwołanie walki. Organizm Mariusza się zbuntował i nie był w stanie się do tego pojedynku przygotować - tłumaczył jeden z informatorów.

W sobotę głos zabrał w końcu sam "Pudzian". We wpisie na Facebooku dał jasno do zrozumienia, że przyczyną niedyspozycji jest przetrenowanie. - Czy to takie trudne do zrozumienia dla klakierów-mistrzów wszechświata????!! - rozpoczął.

Pudzianowski się przetrenował. Tak wyłożył, o co chodzi

Forma, w jakiej Pudzianowski odpowiedział krytykom, jest więc dość zaskakująca. Tekstu na temat przetrenowania raczej nie napisał samemu, bo dokładnie taki sam możemy znaleźć na blogu orteo.pl.

Mariusz Pudzianowski ostatnią walkę stoczył ponad rok temu. Wówczas przegrał na Stadionie Narodowym z Arturem Szpilką. Wcześniej nie dał rady Mamdedowi Chalidowowi. Choć do gali w Gliwicach pozostało niewiele czasu, przed jego rezygnacją nadal nie było wiadomo, kto miał być jego kolejnym rywalem. Najwięcej mówiło się o Olim Thompsonie i Łukaszu Parobcu.