Tak Daria Abramowicz zdobywa zaufanie. Oto jej metoda

Daria Abramowicz jest absolwentką psychologii Uniwersytetu SPWS ze specjalizacją z psychologii klinicznej. Bez wątpienia najważniejszą datą w jej zawodowym życiu jest rozpoczęcie współpracy z Igą Świątek - w lutym 2019 roku. Przez długi czas było o niej dość cicho, mimo dużych sukcesów osiąganych przez naszą zawodniczkę.

- Nie jest łatwo znaleźć psychologa, z którym nawiążesz tak dobrą więź. Nie ma też zbyt wielu Darii Abramowicz na świecie. Bliskość Darii zawsze była bardzo zauważalna. To wyjątkowo ważna osoba dla Świątek, stabilizuje jej emocje - ocenił dziennikarz Ben Rothenberg. Jeszcze więcej zaczęto o niej mówić po zakończeniu przez Świątek współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

- Widać było, że między Darią i Tomkiem nie ma chemii. Oni się prawie nigdy nie patrzyli sobie w oczy, przeważnie byli odwróceni - oznajmił ekspert Polsatu Sport Tomasz Tomaszewski dla Sport.pl. - Z tego, co słyszałem, choć nie powiem, skąd, dochodziło do tego, że Daria zaczęła sugerować Tomkowi, czy Iga ma grać na backhand, forhend czy slice. Tomek sobie na to nie mógł pozwolić - zaznaczył, sugerując, że psycholożka "wchodziła w buty" trenera.

Jak Daria Abramowicz zdobywa zaufanie? Powiedziała wszystko

Nie ma jednak wątpliwości, że Abramowicz wykonuje ze Świątek wielką pracę. Być może gdyby nie ona, nasza zawodniczka nie wygrałaby Wielkich Szlemów, czy przez grubo ponad 100 tygodni nie była liderką światowego rankingu. Jaki jest zatem sposób psycholożki na dotarcie do zawodników, jak zdobywa ona zaufanie? Przypomnijmy, że pomaga również takim sportowcom jak m.in. piłkarka FC Barcelony Ewa Pajor czy złota medalistka IO w Paryżu Aleksandra Mirosław.

- Trzeba znać się na swojej robocie. Mamy granice naszej pracy. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za decyzje. Ostatecznie należą one do zawodnika. Często jestem pytana wprost o to, co zrobić tu czy tam. Nie mówię wprost, tylko pokazuje pewne ścieżki. (...) Jeżeli jest się człowiekiem się sportu i się w nim jest, to sportowcom, trenerom jest łatwiej wejść w relację, dać jej kredyt zaufania. Potem wystarczyć na to pracować - tłumaczyła Abramowicz w rozmowie z serwisem "Psychologia na co dzień" w 2020 roku.

Przywołała nawet przykład Igi Świątek, która podczas Rolanda Garrosa pytała ją o radę. - "Daria, daj mi jakieś narzędzie [by rozwiązać dany problem - red]". I ja jej odpowiedziałam: niestety, tak to nie działa. Takie właśnie rozmowy pokazują, że można wykonywać tę pracę i można funkcjonować w relacjach. Ta znajomość dyscypliny sportu, środowiska... Sportowcy cenią np. gdy wiesz, kiedy jest dobry moment, by podać mu wodę - przyznała.

Tak ma wyglądać udana relacja według Darii Abramowicz. Wszystko jasne

Psycholożka zdradziła, że na pierwszym spotkaniu zawsze zadaje zawodnikowi jedno konkretne pytanie: jak się czujesz w relacji, czy to jest komfortowe? - Jeżeli nie, to nawet gdybym była największym ekspertem w swojej dziedzinie, będzie nam bardzo trudno osiągnąć efektywny poziom pracy - zaznaczyła.

Abramowicz wyjaśniła również, co jest potrzebne, by mieć udaną relację z zawodnikiem. - Trochę intuicji, doświadczenia życiowego, inteligencji emocjonalnej. Jako psycholog sportowy, co wynika też z mojego temperamentu, jestem bardzo konkretna w swojej pracy. Ale często też wplatam żart, jeśli na to jest przestrzeń - powiedziała.

- Nie zmienia to jednak faktu, że posiadam bardzo rozwiniętą empatię. Dużą wartością jest po prostu czucie, jak w danej sytuacji się zachować. To daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji w takiej relacji - zakończyła.

Sidor: Plotek na ten temat jest cała masa

Ostatnio krytycznie na temat relacji obu pań wypowiedział się jednak dziennikarz Lech Sidor - Wiem, że świat psychologii sportu jest trochę zadziwiony, że ta Daria jest wszędzie z nią [Świątek - przyp. red.]. Że ona pracuje 24/7, że jest trochę zatarta granica między profesjonalizmem a prywatą. Nastąpiło zatarcie tych granic, że tego jest trochę za dużo - oznajmił. I na koniec zaapelował do byłej już liderki światowego rankingu.

- Ja bym chciał, żeby któregoś pięknego dnia Iga powiedziała i wyjaśniła w krótkich zdaniach wszystkie te spekulacje, insynuacje nt. tego, jak te dwie panie funkcjonują. Nie oszukujmy się. Plotek na ten temat jest cała masa i może taka stanowcza wypowiedź ucięłaby wszystkie spekulacje - podsumował.