Koniec! Pudzianowski sensacyjnie ogłasza przed KSW 100

Mariusz Pudzianowski po raz ostatni wystąpił w klatce ponad rok temu, kiedy na gali KSW na Stadionie Narodowym został znokautowany przez Artura Szpilkę. Była to jego druga porażka z rzędu, gdyż parę miesięcy wcześniej poległ również z Mamedem Chalidowem. Miał zatem ogromną motywację, by godnie przygotować się do zbliżającej się wielkimi krokami gali KSW 100. Już w trakcie przygotowań nie miał jednak dobrej prasy, gdyż jego sparingpartnerem był znany freakfighter, który ma spory skandal na koncie.

Fatalne wieści dla KSW. Mariusz Pudzianowski nie zawalczy na gali KSW 100

Pierwotnie planowanym rywalem dla Pudzianowskiego na galę w Gliwicach był Eddie Hall, czyli człowiek, który niegdyś spożywał 12 tysięcy kalorii dziennie. Ten temat jednak upadł ze względu na prywatne sprawy Brytyjczyka. - Jestem z nim w kontakcie i liczę, że w przyszłości uda się go zaprosić do KSW i to nie na jednorazowy występ - oznajmił Martin Lewandowski.

Na liście potencjalnych rywali dla 47-latka pozostali już tylko Oli Thompson, który przegrał z Pudzianowskim dekadę temu, oraz znany z walk na gołe pięści Łukasz Parobiec. Fanów coraz bardziej niepokoiło jednak, że miesiąc do gali, a rywal wciąż nie jest ogłoszony. I mieli rację, gdyż były mistrz świata strongmanów przekazał właśnie fatalne wieści. "Cześć Wszystkim! Długo wahałem się z decyzją, ale muszę rozsądnie zgodzić się z ekipą od przygotowań i przełożyć walkę na inny termin" - napisał na oficjalnym profilu na Facebooku.

"Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się wam od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe..." - wyjaśnił. Nie chciał wyjawić, jaki jest główny powód decyzji, natomiast można wywnioskować, że chodzi o problemy zdrowotne.

"Mam większe ambicje i z szacunku do kibiców nie zawalczę 16 listopada w Gliwicach. Spokojnie, nie mam kontuzji, nadal będę trenować, tylko muszę na krótki czas zwolnić obroty. Sami widzieliście na moich filmikach, że nie było taryfy ulgowej" - przyznał, czym tylko potwierdził wypowiadane słowa w rozmowie dla Sport.pl. - Cały czas trenuję. Cały czas jestem na salach, siłowniach lub na macie - twierdził.

Na koniec Pudzianowski obiecał, że nie kończy sportowej kariery i niebawem kibice znów zobaczą go w klatce. "Dostarczę Wam jeszcze niesamowitego widowiska, ale gdy będę gotowy!" - podsumował. Wypadnięcie byłego strongmana bardzo mocno osłabia galę KSW 100. Wiemy, że 16 listopada nie zobaczymy w klatce również m.in. Michała Materli, Artura Szpilki, Arkadiusza Wrzoska czy Daniela Rutkowskiego, natomiast absencja Pudzianowskiego to zdecydowanie najgorsza wiadomość.