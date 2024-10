Oto różnica wieku między Tajnerem a jego żoną. Można się zdziwić

Każdy polski fan skoków narciarskich zna postać Apoloniusza Tajnera. W latach 1999-2004 był trenerem polskich skoczków narciarskich, a zaraz po podaniu się do dymisji został dyrektorem sportowym Polskiego Związku Narciarskiego. Tajner współtworzył m.in. wielkie sukcesy Adama Małysza. Następnie został prezesem PZN. Funkcję tę pełnił do czerwca 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Oto różnica wieku pomiędzy Tajnerem a jego żoną. Wszystko jasne

W międzyczasie w życiu prywatnym Apoloniusza Tajnera doszło do wielkich zmian. W 2014 roku zakończyło się jego 40-letnie małżeństwo z żoną Aleksandrą, którego owocem była dwójka dzieci: syn Tomisław i córka Dominika. Legenda polskich skoków związała się z Izabelą Podolec. Para poznała się w... pociągu!

- Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet [go] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z 'Na Wspólnej'". Autentycznie tak było - opowiadała kobieta w rozmowie z Dzień Dobry TVN. W 2019 roku Tajner poślubił nową partnerkę.

Co ciekawe, różnica wieku w ich związku wynosi aż 36 lat. W kwietniu tego roku Apoloniusz Tajner obchodził swoje 70. urodziny, natomiast jego druga żona Izabela ma obecnie 34 lata. Mimo dosyć wyraźnej różnicy pokoleniowej zakochani tworzą udany związek. Partnerka byłego szefa PZN wspiera go w karierze politycznej. Odpowiadała m.in. za kampanię wyborczą, po której Tajner dostał się do Sejmu.

Jak osoba ze świata sportu odnajduje się w Sejmie? - W Sejmie zaskoczyła mnie agresja. Jestem spokojnym człowiekiem, bywałem oczywiście w środowiskach, gdzie doświadczyłem sporu, niezgody, ale nie aż w takim trudnym. Do tej pory myślałem, że tylko moja żona potrafi mnie wyprowadzić z równowagi, ale teraz myślę, że nie jest tak źle - opowiadał 70-latek w jednym z wywiadów.