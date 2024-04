"Daro Lew" pozamiatał. Nokaut roku we freak fightach. "Z czego on ma szczękę?" [WIDEO]

Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk i Michał "Bagieta" Gorzelańczyk to zawodnicy cieszący się dużą sympatią kibiców freak fightów. I to mimo że mocno różnią się ich wyniki, pierwszy z nich rzadko odnosi sukcesy, podczas gry drugi pokonał większość dotychczasowych rywali.

Zobacz wideo Historyczne mistrzostwo Polski o krok! "Stosunki z Legią nie są najlepsze"

Podczas piątkowego face-to-face doszło do przepychanek między oboma zawodnikami, których musiała rozdzielać ochrona. - Ja tam idę, żeby cię zjeść - odgrażał się Gorzelańczykowi bardzo pewny siebie Kaźmierczuk.

Niewiarygodne, co zrobił "Daro Lew". Ależ nokaut na "Bagiecie"

Pojedynek zaczął się od odważnych ataków z obu stron. Potem tempo walki nieco się uspokoiło, ale potem inicjatywę przejął "Daro Lew". - Z czego on ma szczękę? - zastanawiali się komentatorzy, gdy Gorzelańczyk przyjmował kolejne ciosy. Ale gdy zbliżał się koniec rundy, w końcu Kaźmierczukowi udało mu się posłać rywala na deski. A potem stało się coś niewiarygodnego.

Już wcześniej próbował on obrotowego backfistu. Próby były niecelne, ale gdy w końcu trafił, "Bagieta" już się nie pozbierał. - Nokaut roku we freak fightach, to było niesamowite - ekscytowali się komentatorzy. - Do trzech razy sztuka - tak z kolei odnieśli się do poprzednich prób. Wystarczyło trafić raz, a skutek był piorunujący.

Prime MMA 8. Wyniki walk