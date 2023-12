KSW idzie na całość. Pokazali, jak sprzedają się bilety w Paryżu

Organizacja KSW wciąż się rozwija i postanowiła, że w przyszłym roku zorganizuje galę w kolejnym już państwie, konkretniej - we Francji. 6 kwietnia w Adidas Arenie w Paryżu kibice będą mogli obejrzeć wiele interesujących starć, a w walce wieczoru zawalczy obecnie jedna z największych gwiazd federacji - Salahdine Parnasse. I choć do tego wydarzenia pozostały jeszcze ponad trzy miesiące, to KSW przekazało w piątek kapitalne wieści.

3 Fot. twitter.com/eFortunapl Otwórz galerię Na Gazeta.pl