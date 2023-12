Szalony pomysł na Clout MMA. Kompromituje się na każdej walce, a teraz to

Denis Załęcki to dawny chuligan Elany Toruń, który szuka szczęścia we freak fightach. Zawodnik wagi ciężkiej przekonywał, że jest najlepszym z freaków, który jest w stanie rzucić wyzwanie także zawodowcom, ale rzeczywistość go brutalnie zweryfikowała. Przegrał ostatnie cztery pojedynki i to w bardzo wstydliwy sposób.

Najpierw pokonał go Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, a w kolejnej walce Denis Załęcki przegrał z Arturem Szpilką już w I rundzie. Następnie Denis został zdyskwalifikowany w walce z Pawłem Tyburskim, bo choć mieli się bić na zasadach boksu w małych rękawicach, to Załęcki zaczął kopać rywala.

Pod koniec października Denis chciał stoczyć walkę z weteranem polskiego MMA - Danielem Omielańczukiem, ale w pewnym momencie przestraszył się rywala i uciekł z klatki. Sędzia Piotr Jarosz zamieścił na Instagramie relację, przekazując, że już nigdy nie będzie sędziował walk Załęckiego. "Oficjalnie za brak szacunku do sportu oraz zasad skład sędziowski pracujący wspólnie z moją osobą postanawia nigdy nie sędziować walk Denisa Załęckiego" - napisał.

Załęcki kontra "Wielki Bu"

Teraz Załęcki jednak zapewnia, że pokaże, na co go stać. I prawdopodobnie to jego ostatnia szansa, by przekonać do siebie kibiców, bo już tyle razy przekroczył granicę żenady, że nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę.

W zeszłym tygodniu Clout MMA ogłosiło, że rywalem Denisa będzie Patryk "Wielki Bu" Masiak, który waży około 130 kg i ma na koncie trzy wygrane walki. Ale w środę Clout MMA wpadło na pewien pomysł.

"Jeśli lekarze dopuszczą Załęckiego do kolejnego starcia, do klatki wejdzie Natan Marcoń. A złej krwi między nimi jest jeszcze więcej!" - czytamy w oświadczeniu.

Natan Marcoń nie potrafi się bić, o czym świadczą porażki z m.in. "Daro Lwem", Adrianem Polakiem czy Radosławem Paszko. Jeśli Załęcki wytrwa walkę z "Wielkim Bu", to gładko powinien sobie poradzić z Natanem. Pytanie, czy Załęcki w końcu przewalczy całą walkę, bo to też jest wątpliwe.

Clout MMA 3. Karta walk: