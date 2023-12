Niespodziewany cios w Michała Probierza. "Zarozumiały i buńczuczny"

Ostatnie miesiące nie należą do udanych dla PZPN. Pod koniec czerwca reprezentacja Polski poleciała na mecz el. Euro 2024 do Kiszyniowa i nie dość, że doznała tam największej kompromitacji w historii polskiej piłki, to na miejsce przyleciał z nią również skazany za korupcję Mirosław Stasiak, który śpiewał tam słynne już "ZA ZU ZI" z filmu "Kariera Nikodema Dyzmy". Następnie prezes federacji Cezary Kulesza udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla RMF FM, w którym stwierdził, "że nie wyobraża sobie siedzieć tak bez niczego".

I choć można się było spodziewać, że niebawem atmosfera wokół federacji się uspokoi, to nic takiego nie miało miejsca. Najpierw nieoczekiwanie zwolniony został wieloletni pracownik PZPN Jakub Kwiatkowski, a w czwartek dziennikarz Tomasz Włodarczyk opublikował obszerny artykuł dotyczący pobytu polskich władz na mundialu w Katarze. "Pito niemal bez przerwy" - przekazał.

Były reprezentant Polski zrugał władze PZPN. "Nie można gangreny wyleczyć cholerą"

Wszystkie te zdarzenia mocno zszargały wizerunek polskiej federacji. Czy zatem jest szansa, aby jeszcze go naprawić? Były reprezentant Polski Mirosław Tłokiński uważa, że można, ale trzeba wykonać stanowcze kroki.

- Żeby wyciągnąć z kryzysu naszą piłkę trzeba myślenie o mamonie i handlowaniu żywym towarem zastąpić zainwestowaniem w realizację Narodowego Programu Szkolenia. Nie wykonał tego Boniek i nie zrobi Kulesza. Nie można gangreny wyleczyć cholerą. Dlatego sposobem byłoby zaoranie i budowanie wszystkiego od nowa. Innym rozwiązaniem jest samokrytyka i chęć ludzi z PZPN dokonania wewnętrznych przemian. Ale tego raczej nikt nie zrobi, bo ani nie ma kolektywnej woli, ani chęci intelektualnego zaangażowania się i rezygnacji z dotychczasowych profitów finansowych - powiedział w rozmowie dla "Super Expressu".

Głównym problem ostatnich wpadek PZPN był oczywiście alkohol. I choć wydawało się, że podczas kadencji Zbigniewa Bońka takich zdarzeń było zdecydowanie mniej, to Tłokiński twierdzi inaczej.

- Bardzo możliwe, że Adam Nawałka, który był najdłużej pracującym selekcjonerem za prezesury Bońka, pilnował izolacji piłkarzy od gości podczas wypraw na mecze reprezentacji, ale proszę nie mówić, że nie było wtedy imprez alkoholowych działaczy. W internecie można znaleźć zdjęcia, jak Boniek na dzień przed wyborem na drugą kadencję siedzi z baronami przy stole zastawionym alkoholem, a również Bońka z dziennikarzami podczas towarzyskich imprez alkoholowych, skoro rozmawiamy całkiem szczerze - przekazał.

Tłokiński zabrał głos ws. zwolnienia Kwiatkowskiego. Mocno oberwało się Probierzowi

Na koniec zdecydował się odnieść do rozstania z Jakubem Kwiatkowskim, który przez 11 lat pracował w polskiej federacji. Jak się później okazało, nie zwolnił go jednak prezes PZPN, a selekcjoner Michał Probierz.

- Jakim działaczem był pan Jakub, tego nie wiem, ale wiem, dla jakich ludzi dotychczas pracował, więc jego obrońcą nie będę. Co do trenera Probierza to mam jedną ocenę, jako człowieka zarozumiałego i buńczucznego, który uważa od wielu lat, że najzdolniejszymi szkoleniowcami na świecie nie są zagraniczni tylko polscy trenerzy, a wśród nich on jest najlepszy. Może pan Jakub nadepnął mu niechcący na piętę i coś powiedział, co nie było po jego myśli - podsumował.