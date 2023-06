Ostre spięcie na szczycie polskiego MMA. Polscy mistrzowie palą się do bójki

Cezary Oleksiejczuk w listopadzie 2021 roku pokonał jednogłośną decyzją sędziów Aiguna Akhmedova i zdobył pas w kategorii półśredniej organizacji Fight Exclusive Night (FEN). Potem trzykrotnie go obronił, a teraz chciałby jeszcze powiększyć swoją kolekcję.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekord KSW. Poszli na całość. "Nie można się porównywać do czasów, w których kontent był za darmo"

Spięcie pomiędzy Cezarym Oleksiejczukiem a Adrianem Bartosińskim. "Chętnie dorzucę jego pas do kolekcji"

Niedawno Adrian Bartosiński, mistrz KSW w wadze półśredniej, rzucił wyzwanie Oleksiejczukowi. Na odpowiedź nie musiał długo czekać, potencjalny rywal zgłosił chęć stoczenia takiego pojedynku. "Chętnie dorzucę sobie jego pas do kolekcji" - napisał na Twitterze. "Czekam" - odpowiedział Bartosiński.

Medialna konfrontacja pomiędzy oboma zawodnikami trwa w najlepsze. "Miejsce na półce na nowy pas zrobione" - zapowiedział Oleksiejczuk, nawiązując do poprzedniego wpisu. "Miejsce na półce na kolejną głowę mistrza FEN również zrobione. Zapraszam" - odgryzł się Bartosiński. "Jedyne, za co głowę daję to to, że pasy trzymasz na szafce przy pomadce. Do półki żadnej to Ty byś nie dosięgnął" - skontrował posiadacz pasa federacji FEN.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

KSW "pobiło" Lewandowskiego. Te liczby mówią wszystko. Rekord

Cezary Oleksiejczuk chce iść śladami brata. Stara się o angaż w UFC

Jednym z celów Oleksiejczuka jest uzyskanie angażu w UFC, gdzie od kilku lat walczy jego brat Michał (pięć wygranych i pięć porażek). "Zegar tyka... Nadszedł czas, aby mój brat wstąpił w szeregi UFC i wtedy możemy zacząć razem piąć się po szczeblach kariery" - zaapelował do władz organizacji starszy z braci.

Cezary Oleksiejczuk zadebiutował w FEN w lutym 2021 r., wówczas pokonał przez techniczny nokaut Holendra Djamila Chana. W sumie stoczył sześć walk w tej federacji i wszystkie wygrał.

Wiemy, kto może zawalczyć na pierwszej gali Clout MMA. "Właśnie dostałem propozycję"

Adrian Bartosiński zadebiutował w KSW w marcu 2021 r., wtedy pokonał Lionela Padillę. O pas zawalczył podczas kwietniowej gali KSW 81, Artura Szczepaniaka pokonał przez nokaut w I rundzie. Była to jego piąta walka w tej federacji i piąta zwycięska.