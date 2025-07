Brawo Rafał Majka! Decydował ostatni podjazd

Choć Rafał Majka nie startuje w tegorocznym Tour de France, to nie marnuje czasu i bierze udział w innych wyścigach. Jeden z najlepszych polskich kolarzy został zgłoszony do Tour of Austria i już na pierwszym etapie walczył o zwycięstwo niemalże do samego końca. A jednym z jego rywali był zespołowy kolega. Decydował ostatni podjazd.