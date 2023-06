Pudzianowski może mieć problem. KSW ma wątpliwości. Odbędzie się poważna rozmowa

Mariusz Pudzianowski od kilku miesięcy nie ma zbyt dobrej passy w ringu. Pod koniec zeszłego roku na KSW 77 po niecałych dwóch minutach przegrał z Mamedem Chalidowem. Kolejną porażkę poniósł na sobotniej gali KSW Colosseum 2, gdy w II rundzie znokautował go Artur Szpilka.

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski zobaczył swoje zdjęcie sprzed 18 lat. Jaki był wtedy sufit KSW?

Co dalej z Mariuszem Pudzianowskim? Dyrektor sportowy KSW zabrał głos

Tuż po pojedynku ze Szpilką 46-latek zapowiedział, że niebawem może zrezygnować z walk. - Nie pytajcie się mnie, co dalej. To są już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie. On jest dla młodych, ja mogę im coś podpowiedzieć, doświadczenia trochę mam. (...) Kibiców jeszcze raz przepraszam, nie wyszło - powiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Szokujący plan Murańskiego. Takiej walki jeszcze nie było. "Najbardziej krwawa jatka"

W tej sytuacji można się zastanawiać, jakie będą dalsze losy byłego mistrza świata strongmanów w KSW. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy organizacji Wojsław Rysiewski, który przyznał, że nie wie, kto na tę chwilę mógłby być rywalem "Pudziana". - Nie mam pomysłu. Wydaje mi się, że czeka nas jakaś rozmowa. Nie wiem, czy to czas wreszcie dogonił Mariusza, czy może trochę percepcję zaburzyła jego walka z Michałem Materlą. Pierwsza runda z Arturem poszła według planu, ale potem koła odpadły i koniec - powiedział w rozmowie na youtube'owym kanale Klatka po klatce.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na to czekała cała Polska. Najman potwierdza: "Jestem gotowy"

Jeszcze jedna hitowa walka Mariusza Pudzianowskiego w KSW? Maciej Kawulski zabrał głos

O dalsze losy Pudzianowskiego w KSW został zapytany szef federacji Maciej Kawulski, który był gościem programu Sport.pl LIVE. W rozmowie z Antonim Partumem wypowiedział się na temat rewanżowego starcia "Pudziana" ze Szpilką. - Pewnie tak, ale nie od razu. (...) Zobaczymy, w którą stronę to będzie szło, jak będzie dalej radził sobie Szpilka, czy będzie wygrywał. Zobaczymy, gdzie będzie za chwilę Mariusz, czy nie zakończy kariery, czy porażka nie zdejmie go z ringu na stałe. Wierzę, że nie, że będzie walczył i dalej cieszył oku fanów - wyjaśnił.