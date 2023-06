Peszko i Lexy otwierają federację freak fight MMA. Co za duet. Gala już niedługo

W ostatnich dniach szczególnie głośno było o problemach federacji High League. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamroziło jej środki finansowe, uzasadniając decyzję powiązaniami z przywódcą Czeczenii, czyli Ramzanem Kadyrowem. "Decyzja MSWiA jest dla nas bardzo krzywdząca. Żadna osoba powiązana z HIGH League nie ma sobie nic do zarzucenia. Wyjaśnimy tę sprawę jak najszybciej i dalej będziemy Was cieszyć swoimi wydarzeniami" - przekazała federacja w oświadczeniu. Teraz wygląda na to, że na rynku pojawi się nowy gracz, który stanie w szranki z Fame MMA i Prime MMA.

Nowa federacja freak fightowa. Sławomir Peszko jednym z ambasadorów

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o nowej federacji freak fightowej. Mowa o Clout MMA, której ambasadorami są Sławomir Peszko (były reprezentant Polski) oraz Lexy Chaplin (znana influencerka). - Dwa lata temu sport kompletnie odmienił moje życie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebym przestała trenować MMA. Gdy pojawił się pomysł, żebym została współwłaścicielką i ambasadorką CLOUT MMA od razu wiedziałam, że muszę wykorzystać tę szansę. Cieszę się, że będę mogła współtworzyć taką organizację - mówiła Chaplin, cytowana w oficjalnym komunikacie prasowym.

Warto przypomnieć, że wcześniej informacje o nowej federacji przekazywał Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, ambasador Prime MMA. Jego zdaniem za Clout MMA mają stać osoby powiązane do tej pory z High League. Na razie te wieści nie zostały w żaden sposób potwierdzone. - Zakończenie piłkarskiej kariery było nieuniknione. Coś się skończyło, ale coś się zaczyna. Wchodzę w projekt CLOUT MMA nie na 40 procent, ale na 100. Wiecie, że lubię dobrą zabawę i nie będzie nudy. Obiecuję Wam! Będzie grubo i będzie się działo - stwierdził Peszko po ogłoszeniu współpracy.

Wkrótce poznamy więcej informacji, co do tej federacji. Z komunikatu prasowego wynika, że inauguracyjna gala odbędzie się jeszcze tego lata. Warto dodać, że Lexy Chaplin to była zawodniczka federacji High League, która stoczyła cztery pojedynki i wygrała trzy z nich, odpowiednio z Agatą "Fagatą" Fąk, Natalią "Natsu" Karczmarczyk i Pauliną Hornik.