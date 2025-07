9 goli w środowych meczach na Euro. Ten moment przejdzie do historii

Reprezentacja Polski wciąż czeka na pierwszego gola w finałach kobiecego Euro. Nasza drużyna, która debiutuje w tych rozgrywkach, ostatnią szansę będzie miała w meczu z Danią. Tego, co nie udało się dotąd Polkom, dokonały za to inne debiutantki. Historycznego gola strzeliła reprezentacja Walii. Mimo to przegrała z Francją aż 1:4. Jedna bramka mniej padła za to w innym środowym meczu.