Kossakowski kontra Jaś Kapela na gali u Najmana! "Robię to dla pieniędzy. Polityczna walka"

Ziemowit Kossakowski będzie walczyć z Jasiem Kapelą na gali MMA VIP organizowanej przez Marcina Najmana. Do walki politycznych publicystów ma dojść we wrześniu lub październiku. - Robię to dla pieniędzy - zdradził Kossakowski, natomiast Kapela podsycił atmosferę. - Po 30 sekundach będziesz leżał na glebie, a po minucie będę zjadał resztki Twojego styranego serducha - napisał na Twitterze.

