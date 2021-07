Niczym Rocky Balboa! Bonus BGC pokazał jak przygotowuje się do kolejnej walki [WIDEO]

Po raz ostatni reprezentant Cichy Boxing Team pojawił się w ringu w październiku 2019 roku. Na gali w Ergo Arenie w Gdańsku Witczak przegrał w pierwszej rundzie z Marcinem Najmanem. Najbliższy pojedynek będzie tym samym dla 32-latka okazją do pierwszego zawodowego zwycięstwa.

Finał sprawy sądowej Mariusza P. Po trzech latach

"Bonus BGC" przygotowuje się do walki w Kołobrzegu

Do walki z udziałem "Bonusa BGC" miało dojść już wcześniej. 32-latek miał wrócić do klatki podczas gali Celtic Gladiator, ale w ostatniej chwili została ona odwołana z powodu pandemii. Później spekulowano, że Witczak pojawi się w Fight Exclusive Night, jednak ostatecznie do niczego takiego nie doszło.

Obecnie "Bonus BGC" przygotowuje się do kolejnej walki w formule MMA. Witczak zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym widać jego przygotowania na plaży w Kołobrzegu.

Wnikliwi internauci szybko zauważyli pewne podobieństwa. Obóz treningowy "Bonusa BGC" mocno przypomina sceny z trzeciej części filmu "Rocky". Były rywal tytułowego bohatera, Apollo Creed pomagał mu wrócić do formy psychicznej i fizycznej.