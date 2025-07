Oto co syn Ronaldo powiedział o Yamalu. Tego już nie cofnie

- Mój syn i Lamine Yamal są bardzo podobni. Wystarczy spojrzeć na ich kolor skóry, cerę i fryzurę. Są trzy lata różnicy między nimi. Uwielbiam Lamine Yamala, a mój syn bardzo go podziwia. Lamine radzi sobie świetnie, ale proszę, pozwólcie dzieciakowi się rozwijać dla dobra piłki nożnej. Zdejmijcie z niego presję. Możecie mu pomóc, zostawiając go w spokoju, talentu mu nie brakuje - mówił na początku czerwca tego roku Cristiano Ronaldo przed finałem Ligi Narodów: Hiszpania - Portugalia (3:5 po rzutach karnych, 2:2 po 90 minutach i dogrywce).

"Epicki komentarz syna Cristiano Ronaldo"

Teraz syn Cristiano Ronaldo był gościem popularnego streamera Rakai. "Dał tam epicki komentarz do Yamala, który, jak można się było spodziewać, wywołał poruszenie na całym świecie i z pewnością przejdzie do historii" - pisze "Mundo Deportivo".

- Czy Lamine Yamal jest lepszy od Cristiano Ronaldo?" - spytał Rakai, streamer i twórca treści na Twitchu. - Teraz? Lamine jest dobry, ale nic nie wygrał - powiedział Cristiano Ronaldo Jr., jakby zapominając, że Lamine Yamal w swojej krótkiej karierze wygrał już mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, a z reprezentacją Hiszpanii został mistrzem Europy.

Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej.

W ubiegłym roku Yamal otrzymał też nagrody Kopa Trophy i Golden Boy. Ta pierwsza nagroda przyznawana jest dla najlepszego zawodnika do lat 21, wręczana przez France Football na gali Złotej Piłki. Natomiast Golden Boy to nagroda otrzymywana z rąk szefów włoskiego dziennika "Tuttosport", też dla najlepszego gracza do lat 21.

Taki komentarz Cristiano Ronaldo Jr. spotkał się falą komentarzy w serwisie X.

"Czyli Euro, o którym wszyscy piłkarze Madrytu mówią, że jest warte więcej niż Mistrzostwa Świata, jest niczym?", "Wygrał Euro, mając 16 lat, w wieku, w którym ani Messi, ani jego ojciec nie zadebiutowali", "W tym momencie wysiadłbym z samochodu, nie ma mowy, żeby powiedział to żartem" - to tylko niektóre z komentarzy.

Cristiano Ronaldo Jr. ma 15 lat. W maju tego roku został powołany do reprezentacji Portugalii do lat 15. Wtedy Cristiano Ronaldo zamieścił post na Instagramie na stories ze zdjęciem listy powołanych oraz dopiskiem "Jestem z Ciebie dumny, synu".