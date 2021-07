Chabib Nurmagomiedow zgładził Conora McGregora. "Jest skończony"

W ostatnich dniach Conor McGregor przeszedł operację kontuzjowanego stawu skokowego. Irlandczyk jeszcze w klatce zapowiedział, że będzie chciał czwartej walki z Dustinem Poirierem, a w szpitalu przyznał, że niedługo zacznie pracę nad powrotem do formy. Postawę Irlandczyka skomentował Chabib Nurmagomiedow.

- Jeśli chce wrócić, to niech wraca. Dajcie mu jeszcze jedną walkę z Dustinem Poirierem, niech go wykończy. Myślę, że UFC zamierza dać mu tę walkę, albo zorganizować starcie z Nate'em. Moim zdaniem przegra obie - powiedział Rosjanin w rozmowie z ESPN.

Nurmagomiedow przewiduje koniec McGregora. "Nigdy nie będzie kopał tak samo. Nie wróci na szczyt"

Chabib Nurmagomiedow nie ma również wątpliwości, że po odniesionej na gali UFC 264 kontuzji, McGregor nie wróci już do dawnej formy. - Ze złamaną nogą, nigdy nie będzie kopał tak samo. Jeżeli chodzi o niego, nie wierzę, że wróci na szczyt. Conor jest w dobrym wieku, ale to, co stało się z jego umysłem, nogami. Ten facet jest skończony. Nadaje się tylko do promocji - dodał mistrz wagi lekkiej.

Conor McGregor (22-6, 19 KO, 1 SUB) przegrał w walce wieczoru gali UFC 264 z Dustinem Poirierem (28-6, 14 KO, 7 SUB) z powodu kontuzji stawu skokowego. Zapowiedzi Nurmagomiedowa w sprawie ich ponownej walki najprawdopodobniej się spełnią, o czym zapewniał Dana White. - Taka walka nie może się tak skończyć, więc dojdzie do czwartego starcia pomiędzy nimi, ale wcześniej Dustin Poirier zawalczy o pas z Charlesem Olivieirą - zdradził po walce szef UFC.

Conor McGregor jest już po operacji. - Wszystko poszło zgodnie z planem, poszło fantastycznie. Czuję się świetnie - mówił na Instagramie Irlandczyk, który zaczepił także Dustina Poiriera. - To była piekielna runda siłowa i dobrze by było dotrzeć do drugiej, żeby zobaczyć, co może się wydarzyć. Jednak tak już bywa. Taka jest natura tego biznesu. Dustin możesz się cieszyć wynikiem, ale w oktagonie niczego nie zrobiłeś. Druga runda pokazałaby to wszystkim - dodał.