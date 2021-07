Marcin Najman broni Andrzeja Gołoty i punktuje: Don Vasyl zna się lepiej na boksie!

"Don Rafael niby taki znawca, a zapomniał, że dwie walki o Mistrzostwo Świata Andrzej Golota wygrał! A jeżeli widzi to inaczej… ? To oznacza, że Don Vasyl zna się na tym boksie lepiej" - napisał na Twitterze Marcin Najman.

Marcin Najman staje w obronie Andrzeja Gołoty. "Taki znawca"

W ten sposób były bokser, a obecnie organizator gal MMA-VIP odpowiedział na słowa amerykańskiego dziennikarza. Dan Rafael wypowiedział się w ten sposób o Gołocie wspominając jego walkę z Riddickiem Bowe. "Gołota miał ogromny talent, ale był skończonym durniem. Zawodnik z najsłabszą psychiką w dziejach. Jeśli się nie mylę, jest jedynym "ciężkim", który walczył o wszystkie cztery pasy i ani razu nie wygrał" - napisał na Twitterze Dan Rafael. W niedzielę 11 lipca była 25. rocznica tego starcia.

- To było widowisko jak z Koloseum, starcie dwóch gladiatorów. Nigdy wcześniej ani nigdy później czegoś takiego nie przeżyłem - pisał w swojej książce "Walki stulecia. Bohaterowie wielkiego boksu" dziennikarz Andrzej Kostyra, który obserwował walkę kilka metrów od ringu, poleciał wtedy do Atlantic City jako wysłannik katowickiego "Sportu". To było starcie pełne szalonych zwrotów akcji, ale i tak najwięcej emocji przyniosła końcówka. Na dziewięć sekund przed końcem dziewiątej rundy Andrzej Gołota trzy razy uderza poniżej pasa. I przegrywa wygraną walkę, bo do momentu dyskwalifikacji prowadzi wyraźnie u wszystkich sędziów na punkty (75:71, 75:73, 74:72)

Choć Polak przegrał dwukrotnie z Bowe'em, niespełna rok później doczekał się walki o pas mistrza świata. Z Lennoxem Lewisem. Anglik zdemolował go w październiku 1997 roku w zaledwie 95 sekund, zdobywając tytuł mistrza świata WBC wagi ciężkiej. Więcej o kulisach starcia Gołoty z Bowe'em przeczytacie w tekście Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl.