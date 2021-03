Pudzianowski walczy z "Bombardierem". Gdzie i o której oglądać galę KSW 59? [STREAM]

Po raz ostatni Mariusz Pudzianowski walczył w klatce w listopadzie 2019 roku. Wówczas pokonał Erko Juna na gali KSW 51 w Zagrzebiu przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. "Pudzian" miał walczyć w 2020 roku na gali KSW 53, ale ze względu na pandemię koronawirusa i kontuzję polskiego zawodnika galę odwołano. Na niej jego przeciwnikiem miał być Quentin Domingos (5-1, 4 KO).

REKLAMA

Zobacz wideo "Bombardier", rywal "Pudziana", ma tylko jedno skojarzenie z Polską. Dla nas bardzo bolesne...

KSW 59. Sebastian Przybysz powalczy o pas kategorii koguciej. Ciężkie zadanie przed Damianem Janikowskim

Na gali KSW 59 dojdzie do jednego pojedynku, w którym stawką będzie pas mistrzowski. Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 Sub), po wygraniu trzech pojedynków z rzędu, powalczy z Chorwatem Antunem Raciciem (25-8-1, 13 Sub) o pas kategorii koguciej. W grudniu 2020 roku Racić bronił pasa po raz pierwszy na gali KSW 57, gdzie pokonał, debiutującego w tej federacji, Bruno Santosa. Obecny mistrz jest oskarżany o stosowanie nudnej taktyki – Wiele się w moich przygotowaniach, od ostatniego pojedynku, nie zmieniło. Znów będę dominować – zapowiadał przed walką.

Ciężkie zadanie stoi przed Damianem Janikowskim (5-3, 3 KO, 1 Sub), którego przeciwnikiem będzie mocno bijący Jason Radcliffe (16-7, 10 KO, 4 Sub). Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie podczas ważenia zastosował taktykę… Israela Adesanyi przed walką z Janem Błachowiczem. Jak twierdzi sam Janikowski, obejrzał całą twarz swojego rywala. – Jason to zawodnik innej klasy, w wywiadach mówił o mnie dobrze, a ja się tym odwzajemniam. Przy face to face widać było na jego twarzy nerwowość, skupienie i gotowość bojową – mówił w wywiadzie dla "Polsatu Sport".

Do klatki na gali w Łodzi wejdzie aż sześciu debiutantów, z czego dwóch z nich jeszcze nie walczyło w formule MMA. Na inaugurację gali KSW 59 zmierzą się ze sobą Cyprian Wieczorek i Patryk Likus. – Tak na dobrą sprawę mieliśmy walczyć już wcześniej w formule semi-pro, ale wtedy coś nie było dogadane ze strony sztabu Cypriana. Dla każdego dzieciaka, dorastającego na walkach MMA, to największe marzenie, aby dostać się do organizacji, z której wywodzą się Mamed Chalidow czy Mariusz Pudzianowski. To świetne uczucie – mówił Likus w rozmowie z "Polsatem Sport".

KSW 59. Karta walk

58 kg/145 lb: Cyprian Wieczorek (0-0) vs Patryk Likus (0-0),

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (9-6, 4 KO) vs Savo Lazić (10-5, 5 KO, 1 Sub),

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (9-0, 7 KO) vs Lionel Padilla (8-1, 2 KO, 5 Sub),

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (10-6, 5 KO, 2 Sub) vs Konrad Dyrschka (11-1, 6 KO, 1 Sub),

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (9-1, 2 KO, 1 Sub) vs Michał Pietrzak (9-4, 3 KO, 2 Sub),

120,2 kg/265 lb: Michał Włodarek (8-2, 4 KO, 1 Sub) vs Darko Stosić (13-4, 8 KO, 1 Sub),

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (5-3, 3 KO, 1 Sub) vs Jason Radcliffe (16-7, 10 KO, 4 Sub),

61,2 kg/135 lb: Antun Racić (25-8-1, 13 Sub) vs Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 Sub) - walka o pas kategorii koguciej,

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (13-7, 8 KO) vs Serigne Ousmane Dia (2-0, 2 KO).

Gdzie i kiedy oglądać galę KSW 59?

KSW 59 odbędzie się 20 marca 2021 roku w Łodzi. Rozpoczęcie gali przewidywane jest na godzinę 20:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć tylko w systemie pay-per-view za pośrednictwem KSW TV lub strony internetowej Ipla.tv. Walka Mariusza Pudzianowskiego z Serignem Ousmane Dią ma rozpocząć się o godzinie 23:00.