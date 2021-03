Ujawniono potężne zarobki Messiego. Ponad dwukrotnie przebija Ronaldo!

"L'Equipe" najpierw informowało o zarobkach piłkarzy poszczególnych lig, a teraz przedstawiło ranking najlepiej zarabiających piłkarzy w całej Europie. Różnica pomiędzy pierwszym Messim a drugim Ronaldo wyniosła aż 72 miliony euro.

Na pierwszym miejscu znalazł się Lionel Messi. Francuscy dziennikarze szacują, że przed opodatkowaniem, bez premii i innego rodzaju bonusów Barcelona płaci mu aż 126 milionów euro. Za nim znalazł się Cristiano Ronaldo, który zarabia 54,36 miliona euro. Na trzeci miejscu jest Neymar, któremu PSG zapewnia roczną pensję na poziomie 36,7 miliona euro.

Tuż za nimi znalazło się dwóch piłkarzy z Hiszpanii - czwartą pozycję dzielą Antoine Griezmann z Barcelony i Luis Suarez grający dla Atletico Madryt. Obaj według "L'Equipe" zarabiają 34,8 miliony euro brutto rocznie.

Lewandowski z większymi zarobkami od wielu gwiazd Premier League

W rankingu dotyczącym samej Premier League na szczycie listy płac znalazł się Gareth Bale z Tottenhamu, którego kontrakt w aż 60 procentach opłaca Real Madryt. A opiewa on na 30 milionów euro rocznie. Za nim są David de Gea z Manchesteru United (22,2 miliona euro), Raheem Sterling (17,76 miliona euro), czy Paul Pogba (17,16 miliona euro).

To oznacza, że Robert Lewandowski - najlepiej zarabiający piłkarz Bundesligi (20,4 miliona euro rocznie) - dostaje od Bayernu Monachium więcej niż wiele gwiazd Premier League od swoich klubów. Na tę samą pensję co Polak może liczyć także Manuel Neuer.

We wcześniejszym raporcie "L'Equipe" dotyczącym Ligue 1 zdradzono także informacje dotyczące Arkadiusza Milika. Polak jest drugim lub pierwszym wśród najlepiej zarabiających zawodników Olympique Marsylii. "Znajduje się na 22. miejscu ogólnego zestawienia z miesięczną pensją 400 tys. euro, choć przy jego nazwisku i kwotach kolegów pojawiają się pewne wątpliwości. W internetowym wydaniu można było jednak znaleźć też wersję, że to on ma najwyższy kontrakt w klubie, dochodzący do 450 tys. Euro. Media we Francji i portale zajmujące się OM podają zatem różne wersje tego, kto jest najlepiej opłacanym graczem na Orange Velodrome. Albo jest to Thauvin, albo Milik" - pisał dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski.