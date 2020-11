Koszmarna kontuzja zawodnika KSW. Pokazał wideo ze szpitala. "Noga się złamała"

Andrzej Grzebyk (17-4) walczył z 40-letnim Mariusem Zaromskisem (24-9), byłym zawodnikiem Bellatora i Strikeforce. 29-latek Polak, były podwójny mistrz FEN, już w pierwszej akcji sobotniej gali zaatakował rywala niskim kopnięciem, ale piszczelem trafił w kolano Litwina. Grzebyk nie był w stanie stać o własnych siłach, więc sprowadził walkę do parteru, gdzie przeważał, choć miał poważną kontuzję. Sędzia nie dopuścił Grzebyka do drugiej rundy. Tym samym seria dziewięciu zwycięstw niepokonanego od pięciu lat Polaka dobiegła końca.

Grzebyk: noga się złamała

- Sorry, że tak się stało, ale noga się złamała. Nic się nie dzieje. Szybka rehabilitacja i wracamy do treningów i do walk. No nic, taki jest sport. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa! Pozdrawiam - powiedział Grzebyk w krótkim komunikacie do kibiców.

Wyniki walk KSW 56