Pierwsza porażka Karoliny Owczarz w karierze! Przegrała z debiutantką

Runda 1:

Niskie kopnięcie Karoliny Owczarz. Dwa ciosy sierpowe Justyny Haby. Mocny prawy sierpowy debiutującej w organizacji KSW zawodniczki. Lewy prosty Karoliny nieco zachwiał rywalką. Prawy sierpowy Haby na zamkniętą na siatce Karolinę. Próba prawego cepa Justyny, wielokrotnie zapętlana. Łodzianka zamknięta na siatce. Próba sprowadzenia za jedną nogę w wykonaniu Owczarz. Haba ustawiona plecami na siatce, szeroko stała, dobrze broniąc próby. Doskonała obrona i kontra w wykonaniu Justyny. Nieśmiały lowkick zawodniczki z Łodzi. Lewy prosty Owczarz, próba dwóch lewych sierpowych Justyny. Prawy na dół w wykonaniu Haby. Odpowiedź prawym na kopnięcie w wykonaniu Karoliny. Dwa lewe proste łodzianki. Obszerny prawy sierpowy Haby nie doszedł do celu. Kolejna próba sprowadzenia w wykonaniu Owczarz, która mocno rozsierdziła przeciwniczkę. Haba nie tylko ją wybroniła, ale także ruszyła mocno z ciosami na rywalkę.

Zobacz wideo Karolina Owczarz przed KSW 56: W mojej karierze brakuje jeszcze nokautu

Runda 2:

Agresywny początek w wykonaniu Haby. Mnóstwo ciosów sierpowych, obszernych. Karolina Owczarz prawdopodobnie poślizgnęła się, znajdując się na plecach. Haba rzuciła się z chęcią dobicia, łodzianka poszła po balachę! Ciasna dźwignia. Justyna centymetr po centymetrze wyciągała rękę. Wstając z parteru, spuściła jeszcze cios młotkowy na głowę Karoliny. Middlekick w wykonaniu Justyny, udane sprowadzenie po stronie Owczarz. Niemal w głowę trafiło kopnięcie Haby, na rywalkę znajdującą się w parterze. Sędzia uznał, że był zamiar nieregulaminowego ciosu, jednak nie doszedł do celu, gdyż kopnięcie wylądowało na barku. Pojedynek powrócił do stójki. Wysokie kopnięcie Haby. Krótki lewy sierpowy w wykonaniu Justyny. Zejście do parteru w wykonaniu Karoliny. Sporo ciosów młotkowych z dołu wyprowadzanych przez zawodniczkę z Rzeszowa.

Runda 3:

Próba przechwycenia nogi po kopnięciu w wykonaniu Haby. Obrotowy backfist Karoliny. Zejście do parteru w wykonaniu Owczarz, wybronione przez rywalkę. Przechwycenie nogi po stronie Karoliny i udane obalenie. Haba skupiała się na robieniu pasywności w parterze, aby walka została podniesiona do stójki. Justyna szukała próby poddania z dołu. Ciosy łokciami z dołu po stronie zawodniczki z Rzeszowa. Sędzia podniósł walkę do stójki, z racji braku pracy z góry w wykonaniu Owczarz. Wysokie kopnięcie, lewy prosty Justyny. Kontra także lewym prostym po stronie łodzianki. Ponowne haczenie po uchwycie za jedną nogę w wykonaniu zawodniczki z Shark Top Team Fit Fabric. Dobry odrzut bioder, mnóstwo ciosów w wykonaniu Haby. Prawy Justyny. Owczarz ponownie zeszła po nogę i udanie sprowadziła rywalkę do parteru, znajdując się w gardzie oponentki. Sędzia ponaglał łodziankę do pracy. Mnóstwo ciosów z dołu po stronie zawodniczki z Rzeszowa.

Owczarz przegrywa z debiutantką

Sędziowie jednogłośnie wskazali debiutującą w KSW Justynę Habę jako zwyciężczynię. W ten sposób, Karolina Owczarz ponosi pierwszą w karierze porażkę.

