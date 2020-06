To była prawdziwa rzeź! Gala UFC przeszła do historii. Sytuacja bez precedensu [WIDEO]

59, 32 i 22 sekundy, czyli łącznie niecałe dwie minuty. Tyle trwały pierwsze trzy walki na gali UFC, która w sobotni wieczór odbyła się w Las Vegas. To sytuacja bez precedensu, bo jeszcze żaden wieczór z UFC nie rozpoczął się tak szybko, ale i efektownie, bo nokauty były potężne.

Zaczęło się od starcia Christiana Aguilery, który pokonał Anthony’ego Ivy. Ta walka potrwała 59 sekund. Przerwał ją sędzia, który po serii ciężkich ciosów wbił się między zawodników i uchronił 30-latka przed ciężkim nokautem.

Po nich do oktagonu weszli Tyson Nam i Zarrukh Adashev, który padł już w 32. sekundzie po mocnym prawym kontrującym cepie. Nam miał ochotę dobić go jeszcze w partnerze, ale sędzia Herb Dean rzucił się od razu na matę, by uchronić półprzytomnego Adasheva.

Następnie w klatce pojawiły się kobiety. Julia Avila potrzebowała zaledwie 22 sekundy, by pokonać Ginę Mazany, którą trafiła najpierw kolanem, a po chwili zasypała serią wściekłych ciosów.

A to był dopiero początek gali, bo kibice zobaczyli jeszcze siedem pojedynków. W walce wieczoru Cynthia Calvillo pokonała Jessikę Eye. I udanie zadebiutowała w wadze muszej, przybliżając się do starcia o pas. Łącznie połowa pojedynków całej gali zakończyła się przed czasem.

Wyniki gali UFC on ESPN 10:

Walka wieczoru: 125 lb: Cynthia Calvillo pok. Jessicę Eye przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 49-46, 48-47)

Karta główna:

185 lb: Marvin Vettori pok. Karla Robersona przez poddanie (duszenie zza pleców) w 1. rundzie, 4:17

pok. Karla Robersona przez poddanie (duszenie zza pleców) w 1. rundzie, 4:17 155 lb: Charles Rosa pok. Kevina Aguilara przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

pok. Kevina Aguilara przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29) 145 lb: Andre Fili pok. Charlesa Jourdaina przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

pok. Charlesa Jourdaina przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29) 125 lb: Jordan Espinosa pok. Marka de la Rosę przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 30-27, 30-26)

pok. Marka de la Rosę przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 30-27, 30-26) 125 lb: Mariya Agapova pok. Hannę Cifers przez poddanie (duszenie zza pleców) w 1. rundzie, 2:42

Karta wstępna:

135 lb: Merab Dvalishvili pok. Gustavo Lopeza przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 30-26, 30-25)

pok. Gustavo Lopeza przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 30-26, 30-25) 135 lb: Julia Avila pok. Ginę Mazany przez TKO w 1. rundzie, 0:22

pok. Ginę Mazany przez TKO w 1. rundzie, 0:22 125 lb: Tyson Nam pok. Zarrukha Adasheva przez KO (prawy kontrujący) w 1. rundzie, 0:32

pok. Zarrukha Adasheva przez KO (prawy kontrujący) w 1. rundzie, 0:32 170 lb: Christian Aguilera pok. Anthony’ego Ivy przez TKO (ciosy) w 1. rundzie, 0:52

