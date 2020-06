Zawodniczka nie wytrzymała przed UFC. "Przepraszam, nie jestem w stanie" [WIDEO]

Bieganie po schodach, ćwiczenia w foliowych workach, zakładanie kilku warstw ciepłych ubrań i brak jedzenie przez kilka(naście) godzin. To tylko niektóre ze sposobów na zbijanie wagi przez sportowców. Wielu z bokserów i zawodników dyscyplin sportów walki zbija wagę krótko przed oficjalnym ważeniem, by podczas niego zmieścić się w odpowiednim limicie, a na walkę wrócić do swojej "normalnej" wagi.

"Przepraszam, nie jestem w stanie stać"

Tak zrobiła Jessica Eye, która w sobotę zmierzy się z Cynthią Calvillo w walce o mistrzostwo UFC w wadze muszej. Eye na oficjalnym ważeniu nie mogła przekroczyć 126 funtów (około 57 kg), dlatego dzień przed ważeniem rozpoczęła zbijanie wagi. Nie dość jednak, że ostatecznie w limicie się nie zmieściła (waga po jej wejściu wskazała 126,25 funta), to mogła doprowadzić do tragedii. Podczas ważenia zawodniczka była na tyle wycieńczona, że słaniała się na nogach i miała problemy z utrzymanie równowagi.

W pewnym momencie, podczas pozowania do zdjęć, zawodniczka powiedziała pracownikom UFC, a także fotografom, że nie wytrzyma dłużej. - Przepraszam, nie jestem w stanie stać - przyznała.

Po kilku minutach Eye nabrała jednak sił i wróciła do fotoreporterów i swojej rywalki, z którą stanęła twarzą w twarz.

