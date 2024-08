Kapitalny gest ze strony giganta. Tak uczczą medal Świątek!

Choć Iga Świątek nie zdobyła wymarzonego złotego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu, to brązowy już jak najbardziej. Dla Polski to pierwszy krążek w tej dyscyplinie w historii kraju i wciąż ogromny sukces nawet jeżeli raszynianka jeszcze go tak nie postrzega. Wątpliwości co do skali osiągnięcia nie ma za to jej sponsor firma Oshee, produkująca napoje witaminowe i izotoniki. Postanowili oni wypuścić specjalną serię napojów, by uczcić medal Polki.

3 Fot. REUTERS/Edgar Su Otwórz galerię Na Gazeta.pl