Eksperci zachwyceni formą Świątek na igrzyskach! "Poważny test"

Iga Świątek nie do zdarcia! Chinka Xiyu Wang postawiła niełatwe warunki, ale nasza reprezentantka ponownie przetrwała wszelkie trudności i pokazała wielką klasę. Wygrała cały mecz 6:2, 6:4 i jako pierwsza polska tenisistka w historii awansowała do olimpijskiego ćwierćfinału. Eksperci po spotkaniu zauważyli, jak trudny był to test dla Polki, ale ostatecznie zdany. Tym samym nasz kraj stał się prawdziwym utrapieniem dla Chin we wtorkowy wieczór.

