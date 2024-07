Katastrofa Francuzów na igrzyskach. Mistrzowie olimpijscy na kolanach

Reprezentacja Francji piłkarzy ręcznych w sobotę na inaugurację turnieju rozgrywanego przed własną publicznością bardzo zawiodła swoich kibiców i wysoko 29:37 (17:18) przegrała z Danią, aktualnym wicemistrzem Europy z tego roku. Duńczycy zrewanżowali się właśnie za finał tego turnieju, który przegrali z Francją po dogrywce 31:33 (27:27 w regulaminowym czasie gry).

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

"Gdzie się podziali francuscy piłkarze ręczni?"

Francuzi w drugim spotkaniu zmierzyli się z Norwegią, wicemistrzami świata z lat 2017 i 2019 i brązowym medalistą Euro 2020. Norwegowie od tego ostatniego turnieju nie potrafią jednak odnieść sukcesu na wielkiej imprezie. W Paryżu w pierwszym starciu wygrali z Argentyną 36:31 (22:15), ale teraz dawano im niewiele szans na zwycięstwo z gospodarzami i faworytami do złota.

Norwegowie zdecydowanie lepiej zaczęli jednak poniedziałkowy pojedynek z trzykrotnymi złotymi medalistami igrzysk olimpijskich (2008, 2012 i 2020). W 13. minucie prowadzili aż 6:2. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo w 24. minucie po trafieniu leworęcznego prawoskrzydłowego Kristiana Bjornsena było aż 14:7!

W drugiej połowie Francuzi cały czas gonili Norwegów. Stać ich było jednak tylko na zmniejszenie strat do trzech bramek (pięć razy). Ostatecznie faworyci sensacyjnie przegrali 22:27. Mieli słabszą skuteczność (52-63 proc.). Pod tym względem bardzo zawiedli dwaj leworęczni rozgrywający - były zawodnik Industrii Kielce - Nedim Remili (1/6) oraz przyszły zawodnik mistrzów Polski, Orlen Wisły Płock - Melvyn Richardson (0/3).

Francuskie media są zaskoczone taką postawą piłkarzy ręcznych.

- Reprezentacja Francji jest po prostu nierozpoznawalna. Zawodniczy przeżyli KO. Wydaje się, że nie zdają sobie sprawy z tego, co się stało. Zostali zdominowani przez Norwegię. Nawet jeśli szansa na ćwierćfinał jeszcze nie zniknęła, to muszą wiedzieć, że nie mogą już popełnić błędu. Ostatni taniec wielkiego Nikoli Karabaticia [po turnieju kończy sportową karierę - red.] we francuskiej drużynie wydaje się kręcić w koszmarze - pisze "La Parisien".

- Naprawdę niepokojąca Francja - to tytuł relacji z meczu "L’Equipe". - Po tym jak zostali wyraźnie zdominowani przez Danię, teraz znów mocno spali z Norwegią. Gdzie poszli panujący mistrzowie olimpijscy i mistrzowie Europy? Zamiast oczekiwanej reakcji, zagrali katastrofalnie w pierwszej połowie. Po zmianie stron tylko Dika Mem grał dobrze [skuteczność 10/12 - red.], ale wydawał się być sam na pustyni - dodają dziennikarze.

Podkreślają oni również, że pierwszy raz od 28 lat francuscy piłkarze ręczni przegrali dwa z rzędu mecze na igrzyskach olimpijskich! Ostatni raz tak się stało na IO w 1998 roku w Atlancie, przegrywając półfinał (20:24 z Chorwacją) i mecz o trzecie miejsce (z Hiszpanią 25:27).

Teraz Francuzi zagrają z Egiptem (31 lipca), Argentyną (2 sierpnia) oraz Węgrami (4 sierpnia). Jeśli nie wygrają przynajmniej dwóch z tych spotkań, to nie będą w ćwierćfinale (awansują do niego po cztery najlepsze drużyny z obu grup). Byłaby to gigantyczna sensacja.

Sensacja już jest, jeśli się spojrzy na tabelę grupy B. Francja bowiem ją zamyka z zerowym dorobkiem w dwóch spotkaniach. Prowadzą z kompletem zwycięstw Duńczycy i Norwegowie.

- "Klątwa gospodarza" turnieju olimpijskiego mężczyzn. Francja po dwóch meczach jest ósmym gospodarzem po Hiszpanii, Australii, Grecji, Chinach, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Japonii bez maksymalnej liczby punktów - zauważył Rasmus Boysen, ekspert od piłki ręcznej na portalu X.

Dodał też, że 22 bramki to najniższa liczba bramek zdobytych przez Francję na igrzyskach olimpijskich od ćwierćfinału z Jugosławią w 1996 roku (wtedy rzucili 21).

Francja - Norwegia 22:27 (11:16)

Tabela grupy B:

Dania 2 mecze 4 punkty bramki: 67:56 Norwegia 2 mecze 4 punkty bramki: 63:53 Egipt 2 mecze 2 punkty bramki: 62:62 Węgry 1 mecz 0 punktów bramki: 32:35 Argentyna 1 mecz 0 punktów bramki: 31:36 Francja 2 mecze 0 punktów bramki: 51:64

Inne poniedziałkowe wyniki: