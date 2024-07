Złoto dla Świątek "przesądzone"! Ogłaszają tuż przed igrzyskami

Iga Świątek jest bezdyskusyjną królową kortów ziemnych. Jej porażki są epizodyczne, zwłaszcza na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. Polka legitymizuje się tam bilansem 35-2. Jedyne porażki to czwarta runda w 2019 roku w debiucie oraz dwa lata później w ćwierćfinale - już jako obrończyni tytułu. Przez ostatnie trzy lata nikt 22-latki nie zdołał pokonać, przez co jej passa zwycięstw wynosi aktualnie 21.

Nie może więc dziwić, że Świątek jest typowana jako murowana faworytka do złotego medalu igrzysk olimpijskich. Tak też uważa magazyn sportowy "Sports Illustrated", który przewidział medalistów wszystkich dyscyplin. Według amerykańskich dziennikarzy sprawa jest "przesądzona". "Świątek wygrała 21 meczów z rzędu na kortach Rolanda Garrosa, gdzie odbywają się igrzyska olimpijskie" - podkreślają przytoczony fakt.

Srebrny medal miałby przypaść Coco Gauff, natomiast brązowy Jasmine Paolini, która w ostatnich tygodniach doszła do dwóch finałów wielkoszlemowych. W Paryżu, gdzie przegrała ze Świątek, oraz w Londynie na Wimbledonie. Tam lepsza była Barbora Krejcikova.

Iga Świątek rywalizować miała także w mikście z Hubertem Hurkaczem, ale kontuzja najlepszego polskiego singlisty wyklucza tę współpracę. Niestety 27-latka nie można już nikim zastąpić, więc tenisistka z Raszyna skupi się tylko na grze pojedynczej.

U mężczyzn złoto ma wygrać Carlos Alcaraz. To typ dość oczywisty, zważywszy na to, że Hiszpan wygrał ostatnio Roland Garros oraz Wimbledon. Do pozostałych medali wytypowano Jannika Sinnera (srebro) oraz Alexandera Zvereva (brąz). Bez "krążka" ma pozostać 37-letni Djoković, który celuje w pierwsze złoto olimpijskie w singlu. Natomiast Alcaraz ma wygrać także turniej deblowy w parze z Rafą Nadalem. Gracz z Majorki jest dwukrotnym mistrzem - złoto singla w Pekinie oraz debla w Rio de Janeiro.

Medalowe typy w tenisie magazynu Sports Illustrated:

Singiel mężczyzn

Złoto – Carlos Alcaraz (Hiszpania)

Srebro – Jannik Sinner (Włochy)

Brąz – Alexander Zverev (Niemcy)

Gra podwójna mężczyzn

Złoto – Carlos Alcaraz/Rafael Nadal (Hiszpania)

Srebro – Kevin Krawietz/Tim Pütz (Niemcy)

Brąz – Nikola Mektic/Mate Pavic (Chorwacja)

Singiel kobiet

Złoto – Iga Świątek (Polska)

Srebro – Coco Gauff (USA)

Brąz – Yasmine Paolini (Włochy)

Gra podwójna kobiet

Złoto – Yasmine Paolini/Sara Errani (Włochy)

Srebro – Nadiia Kichenok/Lyudmila Kichenok (Ukraina)

Brąz – Coco Gauff/Jessica Pegula (USA)

Gra mieszana