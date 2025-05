Oto cała prawda o przyjaźni Krychowiaka ze Szczęsnym. Jedno słowo wystarczyło

Grzegorz Krychowiak był gościem ostatniego "Hejt Parku" w Kanale Sportowym. W rozmowie z Mateuszem Borkiem dzielił się wspomnieniami ze swojej kariery i anegdotami m.in. z reprezentacji Polski. Pomocnik zabrał m.in. głos nt. afery premiowej, która wybuchła po mundialu w Katarze. - Wydaje mi się, że żaden zawodnik nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie widzę żadnego problemu, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i proponuje ci bonus za wyjście z grupy - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny i Krychowiak pożegnani na Narodowym. Legendarne postaci zakończyły reprezentacyjną karierę

Krychowiak szczerze o relacji z Wojciechem Szczęsnym

W pewnym momencie były reprezentant Polski został zapytany o Wojciecha Szczęsnego, z którym zawsze miał bliskie relacje. Obaj wspólnie pożegnali się z reprezentacją Polski - tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu Polska - Portugalia. "Przed odegraniem hymnów na płycie boiska pojawili się Szczęsny i Krychowiak, a wraz z nimi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezary Kulesza oraz sekretarz Łukasz Wachowski" - relacjonował na łamach Sport.pl Błażej Winter.

Prowadzący ten program Mateusz Borek zapytał Grzegorza Krychowiaka, czy Wojciech Szczęsny jest jego dobrym kolegą, czy najlepszym przyjacielem. Defensywny pomocnik zaczął się zastanawiać i odparł: "Najlepszy przyjaciel? Ciężko powiedzieć..." - zaczął.

- Wojtek jest trochę takim fiu*** czasem, bo rzadko odbiera telefony (śmiech) - dodał.

Dziennikarz dopytywał, czy nawet od niego bramkarz FC Barcelony ma problem z odbieraniem telefonów. Ten tylko pokiwał głową i wyznał: - Ale zawsze jak jestem z Wojtkiem, to się śmiejemy i zawsze jest dobra atmosfera - zaznaczył.

Krychowiak nabija się ze Szczęsnego na TikToku

Ci dwaj byli reprezentanci Polski zawsze się wygłupiali razem na kadrze. Nawet zakładali się, by wplatać na konferencji prasowej jakieś wymyślone przez drugiego słowa. Piłkarze do teraz śmieją się z siebie. Grzegorz Krychowiak jest ostatnio bardzo aktywny na TikToku, gdzie wchodzi również w interakcje z komentującymi. Pod jednym z nich użytkownik zapytał, czy Wojciech Szczęsny "ma szansę kiedyś być tak samo elegancki" jak on.

Zobacz też: Hit! Boniek zaczepił Krychowiaka. Takiej riposty się nie spodziewał

"Nie" - odpisał.