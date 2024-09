Polski as znienacka ujawnia ws. Szeremety. "Nie będzie"

Julia Szeremeta to jedna z największych polskich niespodzianek igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mało kto spodziewał się, że zdobędzie pierwszy w XXI wieku medal olimpijski w boksie dla Polski. Po ogromnym sukcesie znacząco wzrosła popularność 21-latki.

Zobacz wideo Szeremeta z kolejnymi nagrodami. "Nie będę musiała się bać, co będzie za ileś lat"

Mateusz Gamrot ujawnia ws. Julii Szeremety. "Nie będzie"

Julia Szeremeta była m.in. gościem w studiu Polsatu Sport, gdzie miała nietypowe starcie z Mateuszem "Gamerem" Gamrotem. - W pewnym momencie Łukasz "Juras" Jurkowski zainicjował pojedynek pomiędzy Szeremetą a Gamrotem. Był on nietypowy, bo oboje zagrali w popularne "łapki". To było starcie dynamiczne, ale pełne śmiechu. Zarówno "Gamera", jak i Szeremetę rozpierała energia. W ostatnim podejściu to Szeremeta przechytrzyła zawodnika MMA i wygrała zabawne starcie w programie. Zdecydowanie oboje świetnie się przy tym bawili - pisał wtedy Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

Teraz Mateusz Gamrot mówił na temat Szeremety dla portalu "InTheCagePL". - Czy będzie z niej zawodniczka MMA? - zapytano Gamrota.

- Na tę chwilę nie będzie zawodniczki MMA, bo Julia wraz z trenerem mają sprecyzowany mocny plan na Los Angeles. Już teraz zaczęli się przygotowywać do tej imprezy. Każdy z nas liczy na złoty medal na igrzyskach. Co będzie później, to ciężko powiedzieć i wybiegać tak daleko w przyszłość - przyznał Mateusz Gamrot.

Bardzo również chwalił polską bokserkę i jej sztab szkoleniowy.

- Julia to bardzo skromna, miła dziewczyna. Ma dopiero 21 lat, jest dopiero na początku swojej drogi. Ma fantastyczny zespół obok siebie, który dobrze ją pilnuje w dobrym tego słowa znaczeniu, by trzymała się w ryzach, dyscyplinie, nie roztrwoniła swojego sukcesu. Fajnie też kują mentalnie jej sukces, wszędzie jest zapraszana. Ona też oddaje to z dobrą energią. Trzymam mocno za nich kciuki - dodał Gamrot.

Całą rozmowę z Gamrotem można zobaczyć tutaj.

Ponad miesiąc temu Gamrot (24 zwycięstwa i 3 porażki) po piekielnie wyrównanej oraz brutalnej walce przegrał na galu UFC 305 w australijskim Perth z Danem Hookerem (24-12) przez niejednogłośną decyzję sędziów.