KSW ogłasza kontrowersyjny transfer. Ciągnie się za nią obrzydliwy skandal

Niespełna miesiąc dzieli nas do gali KSW 99 w Ostrawie. Będzie to czwarte wydarzenie organizacji w Czechach, jeśli oczywiście do niego dojdzie. Parę dni temu miasto, podobnie jak Kłodzko czy Głuchołazy, padło ofiarą powodzi. Część mieszkańców została ewakuowana, gdyż w dwóch miejscach woda przerwała wały przeciwpowodziowe. Mimo wszystko organizatorzy potwierdzają, że wydarzenie dojdzie do skutku. I choć sytuacja nie jest zbyt korzystna, to podjęto radykalne kroki, by zachęcić fanów do obejrzenia gali.

KSW ogłasza kontrowersyjny transfer. Dopiero co hajlowała do niemieckiej pieśni

KSW potwierdziła w poniedziałek, że podpisała kontrakt z Hanką Gelnarovą. "Przeszła drogę od popularnej influencerki, która wystąpiła w reality show 'Like House' i 'Survivor', do zawodniczki MMA. Od kilku lat mocno trenuje i zdecydowała się skupić na rywalizacji w świecie sportów walki" - poinformowano. Jest to zatem śmiały ruch organizacji, która od dłuższego czasu stroni od freakowych postaci.

Mimo wszystko Gelnarova gwarantuje gigantyczne zainteresowanie, gdyż jej profile śledzi ok. 850 tys. użytkowników. Post o jej angażu wygenerował już więcej wyświetleń, niż choćby ogłoszenie gali w Paryżu, a zbliża się nawet do gali KSW 100. Dziennikarz Adrian Szymański opublikował jednak materiał, który obnaża nieco zawodniczkę.

"Przed ostatnią walką na hajlowała (wykonywała nazistowski gest pozdrowienia - red.) do niemieckiej wojskowej pieśni Erika. Szybko to usunęła i przeprosiła, głupio się tłumacząc, że nie wiedziała, co to znaczy" - oznajmił.

Dla Gelnarovej walka w KSW będzie debiutem w zawodowym MMA. Wcześniej stoczyła cztery pojedynki dla organizacji Clash of the Stars (odpowiedniku polskiego Fame MMA). Nie dość, że wygrała wszystkie, to we wrześniu zdobyła pas wagi koguciej. "Traktuję ten tytuł jako wyraz uznania dla ciężkiej pracy i poświęcenia, jakie włożyłam w ten sport" - przyznała w mediach społecznościowych. Dodała, że wreszcie znalazła dyscyplinę, która sprawia jej przyjemność, dlatego chce się dalej rozwijać i odnosić sukcesy.

Gala KSW 99 odbędzie się dokładnie 19 października. Poza Gelnarovą w klatce zobaczymy tego dnia m.in. gwiazdę tamtejszej sceny Jana Siroky'ego, Rafała Kijańczuka, Kacpra Koziorzębskiego czy Michala Martinka, który w walce wieczoru zmierzy się ze Stefanem Vojcakiem.