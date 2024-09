Tyle Peszko zarabia w Clout MMA. Trudno ustać

Sławomir Peszko przez wiele lat występował na polskich boiskach. Największe sukcesy święcił z Lechem Poznań - wywalczył mistrzostwo Polski, Puchar i Superpuchar kraju. Grał też w Wiśle Płock, Lechii Gdańsk czy Wiśle Kraków. Miał okazję poznać również kilka zagranicznych lig. W lipcu 2023 roku zakończył karierę piłkarską i zasiadł na ławce trenerskiej. Obecnie prowadzi Wieczystą Kraków. Co więcej, zaangażował się też w inny projekt sportowy. Został ambasadorem federacji freak fightowej Clout MMA. I choć nie miał jeszcze okazji zawalczyć, to promuje każdy z eventów i pojawia się na konferencjach, a także na galach. I okazuje się, że otrzymuje za to spore wynagrodzenie.

Szalony Reporter ujawnia ws. Sławomira Peszki. Oto jego zarobki w Clout MMA

Nieco więcej szczegółów na ten temat zdradził Tomasz Matysiak, znany w internecie pod pseudonimem Szalony Reporter. Pojawił się on ostatnio w programie na kanale "Szalony Tancula" na YouTube i poruszył m.in. temat zarobków Peszki. Zgodnie z jego informacjami były piłkarz może liczyć na sowite honorarium.

- Nie powiem ile, ale około 150 tysięcy od gali - wypalił Matysiak. - Takie są mniej więcej pieniądze, między 100 a 200 tysięcy. Zależy od sprzedaży. Uczestniczysz w ich programach, promujesz - dodawał. A na tym nie zakończył. Jego zdaniem Peszko najprawdopodobniej pobiera jeszcze jedno wynagrodzenie i to regularnie.

- Nie wiem, czy też nie jest miesięcznie, że masz powiedzmy trzy-cztery "dychy" [30-40 tysięcy - red.], a jak jest gala, to masz tyle [a więc 150 tysięcy]. Bo wiesz, zakaz konkurencji, nie możesz innych rzeczy firmować, też ci pewne współprace uciekają. Więc tam dostaniesz trzy-cztery "dychy" miesięcznie, a jak jest gala to powiedzmy 150 "koła", ale wtedy ciągniesz wszystkie konfy, musisz uczestniczyć we wszystkich programach, galach - dodawał.

Co z walką Sławomir Peszko - Piotr Żyła?

Jak na razie Peszko pozostaje tylko ambasadorem Clout MMA, ale już wkrótce może mieć szansę zgarnąć jeszcze większe pieniądze. Już od dawna mówi się, że może wejść do klatki, a jego rywalem ma być Piotr Żyła. - Od momentu przystąpienia do Clout moim celem było, aby walka z Piotrkiem się odbyła. Dalej w nią wierzę. Natomiast są pewne perturbacje z kontraktem Piotrka, wizerunkiem i nie mogliśmy tej walki przeprowadzić teraz. Pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać - mówił Peszko w jednym z wywiadów. Najbliższa edycja Clout MMA odbędzie się już 5 października.