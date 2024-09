A jednak. Wiadomo, co dalej z karierą Joshuy. Promotor ogłasza

Do dużej niespodzianki doszło w sobotni wieczór na Wembley. W obecności rekordowej liczby 96 tys. kibiców na trybunach Daniel Dubois pokonał przed czasem Anthony'ego Joshuę, zachowując pas mistrza świata federacji IBF.

Mimo że przed pojedynkiem mistrzem był Dubois, to zdecydowanym faworytem walki był Joshua. Tuż przed walką w zwycięstwo młodszego z Brytyjczyków wierzyło raptem 17 proc. widowni serwisu streamingowego DAZN.

Walka od pierwszej rundy należała jednak do Duboisa. 27-latek już w pierwszej rundzie posłał rywala na deski, co powtórzył też w trzeciej, czwartej oraz piątej rundzie. O ile w trzech pierwszych przypadkach Joshua był w stanie się podnieść, o tyle za czwartym razem okazało się to niemożliwe.

Przed walką agent Duboisa - Frank Warren - wieszczył, że jeśli Joshua zostanie tak zdominowany, to będzie to dla niego koniec zawodowej kariery. I właśnie m.in. o to pytali dziennikarze na konferencji prasowej po walce.

Joshua chce rewanżu z Duboisem

- Nie ma takiej możliwości. Jestem walczakiem, jeszcze wrócę - zapewniał Joshua. Rąbka tajemnicy uchylił też agent przegranego, czyli Eddie Hearn. Ujawnił on, że Joshua miał w umowie zapisaną klauzulę, która zapewniała mu rewanż w razie porażki w pierwszym starciu.

- Skorzysta z tej klauzuli. Na razie jednak musi odpocząć i na nowo uwierzyć w siebie. Jestem przekonany, że był to tylko wypadek przy pracy i Joshua jest w stanie pokonać Duboisa w drugim pojedynku. Na razie jednak należy się szacunek zwycięzcy. Świetna walka - mówił Hearn.

To niespotykana sytuacja, by to pretendent do tytułu miał taką klauzulę. Walka na Wembley była jednak wyjątkowa, bo mimo że mistrzem był i jest Dubois, to obóz Joshuy - jako zawodnika bardziej medialnego - dyktował warunki pojedynku. Dość powiedzieć, że to starszy z Brytyjczyków zapewnił sobie 60 proc. z systemu PPV przy 40 proc. Duboisa.

Nie wiadomo jednak kiedy mogłoby dojść do drugiej walki Dubois - Joshua. Zwycięzca sobotniej walki może już się szykować do pojedynku ze zwycięzcą grudniowego rewanżu Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym. Byłby to kolejny pojedynek o unifikację tytułów w wadze ciężkiej.

Joshua albo poczeka na potencjalny rewanż z Duboisem, albo w końcu zawalczy z Furym, czego brytyjscy kibice od dawna oczekują. By tak się jednak stało, Fury musiałby w grudniu drugi raz z rzędu przegrać z Usykiem.