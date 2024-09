Sceny w Ekstraklasie. Koledzy z drużyny rzucili się sobie do gardeł

Gliwiczanie mają powody, żeby żałować porażki z Widzewem. Gdyby udało im się wygrać, to mieliby 18 punktów. Większy dorobek punktowy ma tylko Lech Poznań (który jeszcze nie zagrał swojego meczu w tej kolejce) oraz Cracovia, która pokonała 2:1 Puszczę Niepołomice - oba te zespoły zdobyły na razie 19 punktów.

Piast nie wykorzystał okazji w końcówce meczu. Scysja na boisku po meczu ekstraklasy

Widzew szybko wyszedł na prowadzenie, bo już w 12. minucie gola na 1:0 strzelił Imad Rondić. I choć w tym spotkaniu nie brakowało okazji do strzelenia jeszcze jednej bramki, to ostatecznie właśnie takim wynikiem skończył się mecz. Piłkarze Piasta mogą żałować przede wszystkim sytuacji z końcówki spotkania, bo mieli szansę na remis. W 92. minucie Arkadiusz Pyrka wbiegł w pole karne, gdzie dał radę uciec interweniującemu obrońcy, ale strzelił prosto w Rafała Gikiewicza.

Kilka minut później mecz się skończył. Niemal od razu z pretensjami do Pyrki ruszył Fabian Piasecki. Napastnik Piasta najprawdopodobniej miał pretensje do swojego kolegi z zespołu o brak podania w tamtej sytuacji - na to wskazywała też jego mowa ciała jeszcze w trakcie spotkania. W obronie młodzieżowego reprezentanta Polski stanął Patryk Dziczek, który wdał się w ostrą sprzeczkę z Piaseckim. Obu piłkarzy rozdzielił Jorge Felix, a wściekłego napastnika z dala od Pyrki odprowadził Jakub Czerwiński.

Aleksandar Vuković na pewno wolałby, żeby te emocje udało się przekuć w ligowe punkty. Gliwiczanie będą mieli do tego okazję już w kolejną niedzielę, gdy zagrają z mistrzem Polski. Najpierw czeka ich jednak mecz Pucharu Polski z Hutnikiem Kraków, który odbędzie się w środę 25 września.