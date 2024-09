Było 2:0 w 93. minucie. I wtedy stało się to. Szok

Mogło się wydawać, że największe szanse na dobre widowisko w Serie A mają w sobotę ci kibice, którzy odpalą mecz Juventusu z Napoli. Nic bardziej mylnego. Hit nie dowiózł. Kibice musieli zadowolić się nudnym, bezbramkowym remisem.

Wielkie emocje w Serie A. Beniaminek wyrwał punkty w ostatnich minutach. Były piłkarz Pogoni z golem

Emocji nie brakowało za to w meczu Lecce z Parmą. Gospodarze już w 32. minucie wyszli na prowadzenie po bramce Patricka Dorgu, który urwał się pilnującemu go obrońcy. Tuż po przerwie wydawało się, że swoją szansę na odmianę losów tego spotkania będzie miała Parma. Frederic Guilbert z Lecce dostał czerwoną kartkę po tym jak uderzył przeciwnika. Jednak już 10 minut później obie drużyny znów miały na boisku taką samą liczbę zawodników. Tym razem czerwoną kartką otrzymał Matteo Cancellieri, który faulem od tyłu przerwał świetnie zapowiadającą się sytuację Lecce. Koledzy z zespołu mogli mieć do niego ogromne pretensje za to przewinienie, bo nie dość, że grali w osłabieniu, to gol padł i tak - tylko że po rzucie wolnym.

Wydawało się, że gospodarzom w tym meczu nie może stać się już nic strasznego. W 92. minucie mieli świetną okazję do podwyższenia prowadzenia po błędzie jednego z obrońców Parmy. Nikola Krstović nie wykorzystał stuprocentowej okazji, bo za daleko pobiegł z piłką i dał radę powstrzymać go bramkarz.

Nie powinno to jednak mieć większego znaczenia. Lecce i tak wygrywało 2:0, a czasu do zakończenia spotkania było bardzo mało.

Ale nie minęła nawet minuta, a Parma dała radę strzelić bramkę kontaktową. Do piłki dopadł Pontus Almqvist - były piłkarz Pogoni Szczecin - który mocnym strzałem pokonał bramkarza. - Jak nie wygrywasz 3:0, możesz zremisować 2:2! Kto wie! - emocjonował się komentujący ten mecz Mateusz Święcicki.

Przepowiednia dziennikarza się spełniła. Kilka sekund przed końcowym gwizdkiem do piłki posłanej w pole karne "szczupakiem" rzucił się niekryty Antoine Hainaut. Mecz został jeszcze wznowiony ze środka boiska, ale sędzia zagwizdał niemal od razu. Wynik końcowy - sensacyjne 2:2.

Remis oznacza, że obie drużyny po tej kolejce będą miały po pięć punktów. Obecnie wyżej - na 11. miejscu - jest Parma, która ma lepszy bilans bramkowy. Lecce zajmuje 13. pozycję w tabeli Serie A.