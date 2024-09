Skandal po meczu Realu. Bellingham przekroczył granicę. "Kupa g****"

W sobotę Real Madryt pokonał u siebie Espanyol 4:1. Drużyna Carla Ancelottiego zdobyła trzy punkty, mimo że w drugiej połowie straciła bramkę na 0:1 po koszmarnym błędzie Thibauta Courtoisa. Zwycięstwo gospodarzom zapewniły jednak gole Daniego Carvajala, Rodrygo, Viniciusa Jr i Kyliana Mbappe z rzutu karnego.

Gwiazdy Realu miał jednak problem nie tylko z przeciwnikiem, ale też z sędzią. Munuera Montero pokazał gospodarzom cztery żółte kartki, z czego aż trzy za protesty. Jeszcze w pierwszej połowie ukarany został Mbappe, który machnął ręką w stronę sędziów, nie zgadzając się z ich decyzją o odgwizdaniu spalonego.

Jak przekazała "Marca", po przerwie Montero używał tej kartki jako argumentu na uspokojenie francuskiego napastnika. "Kylian, nie ryzykuj" - mówił sędzia do zawodnika, który podważał kolejne jego decyzje.

Bellingham zwyzywał sędziego

Po przerwie nerwy puściły Jude'owi Bellinghamowi, który obraził arbitra. Anglik miał do niego wielkie pretensje po tym, jak nie odgwizdał przewinienia Alvaro Aguado. Gracz Espanyolu odebrał rywalowi piłkę i mimo że za chwilę Real ją odzyskał i wyprowadził kontratak, to Montero przerwał grę.

Sędzia zrobił to, widząc protesty angielskiego pomocnika. Montero natychmiastowo ukarał Bellinghama żółtą kartką. Zawodnik, odchodząc od sędziego, rzucił w jego stronę: "Jesteś kupą g***a". W tej samej sytuacji za ostre protesty kartkę zobaczył Vinicius Jr, który również nie mógł się pogodzić z tym, że Montero nie odgwizdał przewinienia.

Jak poinformowały hiszpańskie media, Bellingham może zostać zawieszony za takie zachowanie. Jeśli sprawie przyjrzą się organy dyscyplinarne, Anglik może zostać ukarany nawet kilkoma meczami zawieszenia.

Dzięki wygranej Real jest 2. w tabeli i do dwóch punktów zmniejszył stratę do Barcelony. Ta w niedzielę o 18:30 zagra na wyjeździe z Villarrealem. Espanyol jest na 13. miejscu w lidze z siedmioma punktami. Już we wtorek Real podejmie Deportivo Alaves w następnej kolejce La Liga.