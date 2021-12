Tak się wita mistrza świata! Verstappen pojawił się w siedzibie Red Bulla [WIDEO]

Cóż to była za końcówka sezonu w Formule 1. Na zaledwie jeden wyścig przed końcem zmagań Lewis Hamilton i Max Verstappen zrównali się punktami w klasyfikacji generalnej. Oznaczało to, że kwestię mistrzostwa rozstrzygnie ostatnie w kalendarzu Grand Prix Abu Zabi.

Ciężko było wskazać faworyta, ale po kwalifikacjach na torze Yas Marina wydawał się nim być Holender, który wykręcił niezwykle dobry czas i wywalczył sobie pole position. Jednak już na samym starcie wyścigu stracił pozycję i dał się wyprzedzić Hamiltonowi. Sytuacja wyglądała tak aż do ostatniego okrążenia wyścigu kiedy to Verstappen w dość kontrowersyjnych okolicznościach wyprzedził Brytyjczyka i sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo w karierze.

W środę Max Verstappen pojawił się w siedzibie Red Bulla w Milton Keynes. Była to jego pierwsza wizyta w tym miejscu od triumfu w Abu Zabi. Z tej okazji pracownicy teamu Holendra zorganizowali mu huczne powitanie. Wzdłuż drogi prowadzącej do głównego budynku ustawiło się wielu kibiców. Niektórzy z nich odpalili pomarańczowe race, co robiło ogromne wrażenie.

Pracownicy Red Bulla ustawili się natomiast pod samym budynkiem, gdzie również utworzyli specjalny szpaler dla nowego mistrza świata. Verstappen przyjechał na miejsce swoją pomarańczową Hondą NSX, a gdy wysiadał z samochodu, powitały go gromkie brawa.