Noc rekordów w F1! 18-latek sprawił sensację. "Zostawił za sobą Verstappena"

18-letni Andrea Kimi Antonelli został w tym roku kierowcą Mercedesa. Zastąpił Lewisa Hamiltona, który odszedł do Ferrari. Choć to jeden z najzdolniejszych młodych kierowców, to faworytami w kwalifikacjach w Miami byli członkowie zespołu McLarena.

18-latek wygrywa kwalifikacje w Miami. Został porównany do Lamine'a Yamala

A jednak ostatecznie oglądali oni plecy Antonelliego. Włoch zakończył kwalifikacje na pierwszym miejscu i sprawił sensację. Na podium znaleźli się jeszcze Oscar Piastri (McLaren) i Lando Norris (McLaren). Za nimi - na czwartym miejscu - skończył Max Verstappen. Antonelli zanotował świetny czas na ostatnim okrążeniu - 1:26.482 i wprawił w zachwyt ekspertów.

Hiszpańska "Marca" zdecydowała się nawet na porównanie go do... Lamine'a Yamala, 17-letniej gwiazdy FC Barcelony.

"Niespodziewanie, w ostatniej próbie, młody mężczyzna o imieniu Andrea Kimi Antonelli, który debiutował w F1 oraz na obiekcie w Miami, zdołał zrobić najlepszy czas i awansować na pierwsze miejsce. W sierpniu zeszłego roku skończył 18 lat i niektórzy uważali, że to szaleństwo, żeby zastąpić nim Hamiltona, ale Russela (5. miejsce) wyprzedził niczym weteran i już teraz może stać się gwiazdą ciągle zmieniającej się F1. Występ kierowcy z Bolonii przypominał to, co przez ostatnie dwa lata wyprawia Lamine Yamal w piłce nożnej" - czytamy.

"Zostawił za sobą dwa McLareny, Verstappena, Russela, dwa auta Ferrari, wszystkich wielkich oraz mistrzów. Kamień milowy, którego w F1 nie widziano od dawna. Bije wszystkie juniorskie rekordy, ale nie będą się one liczyć do statystyk, jako że nie są to normalne kwalifikacje. Pobije kilka w ciągu roku" - dodaje gazeta.

Wyniki kwalifikacji do sprintu w GP Miami F1: