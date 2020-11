Najbardziej kuriozalny weekend F1 w ostatnich latach. Recap Ergodan może być wściekły

Na kolejny, już 36. odcinek magazynu F1 Sport zapraszają Michał Gąsiorowski i Piotr Majchrzak. Za nami jedno z najdziwniejszych Grand Prix w ostatnich latach. I choć momentami zmagania w Turcji mógłby nawet wyglądać kuriozalnie, to ostatecznie najlepszy znów okazał się Lewis Hamilton, który sięgnął po siódmy tytuł mistrza świata i zrobił to w kapitalnym stylu. Tym razem mało kto mógł przypuszczać, że Anglik sięgnie po zwycięstwo. GP Turcji miało być ważną wizytówką kraju, chlubą prezydenta Erdogana, ale raczej nie wyglądało tak jak wszyscy by sobie tego życzyli, a wszystko przez kompletnie zepsute przygotowanie nawierzchni.

