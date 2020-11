Robert Kubica szykuje wielki powrót! Pierwsze informacje na temat przyszłości Polaka

To intensywny czas dla Roberta Kubicy. Tydzień temu Polak zajął przedostatnie, piętnaste miejsce w całym sezonie DTM, gromadząc zaledwie 20 punktów i okazał się lepszy od tylko dwóch kierowców. - Myślę, że gdybym wiedział, że tak to wyjdzie, to poszedłbym inną drogą - stwierdził Kubica na łamach "Przeglądu Sportowego". Teraz Polak ma skupić się na F1. Kubica potwierdził, że pojedzie bolidem Alfa Romeo w pierwszych treningach przed wyścigami o GP Bahrajnu i GP Abu Dhabi. Kubica myśli także już o dalszej przyszłości. Polak zamierza z firmą Orlen wrócić do rajdów WRC.

Kubica nie ma większych szans na regularną jazdę w Alfa Romeo, bo zespół stawia na duet Antonio Giovinazzi i Kimi Räikkönen, więc dla Orlenu i Kubicy priorytetem mogą stać się rajdy WRC.

- Firma Orlen zostanie w motorsporcie. Podobnie zresztą jak Lotos, a że obie marki mają się połączyć, to przez chwilę po cichu słyszeliśmy, że powstanie drugą „nogą” sponsorską będzie seria WRC, a tam jej twarzą zostanie związany z Lotosem Kajetan Kajetanowicz. Odbyły się nawet rozmowy z zespołami fabrycznymi, czyli Huyndaiem i Toyota. - Rozmowy są poważne, a zainteresowanie naprawdę duże - mówiła nam osoba, która dobrze orientuje się w sprawie. Minęło kolejnych kilkanaście dni i sytuacja dalej jest poważna, choć teraz do auta WRC ma wsiąść Kubica, a rozmowy są mocno zaawansowane. Doszło już do spotkań z Hyundaiem i słyszymy, że obie strony są blisko porozumienia, a i dla samego kierowcy byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Kubica startował w WRC w latach 2013-15. Na swoim koncie ma nawet mistrzostwo świata WRC2.

