Dramatyczny wypadek kierowcy F1. Koszmarne chwile na torze

Dramatyczny wypadek miał miejsce podczas kwalifikacji do Grand Prix Emilii-Romanii na torze we włoskiej Imoli. Yuki Tsunoda z Red Bulla wypadł z zakrętu i z dużą prędkością wpadł w żwir. Później odbił się od band i poleciał do góry. Na szczęście kierowcy nic się nie stało.

Screen - https://www.formula1.com/en/latest/article/watch-tsunoda-flips-car-in-dramatic-crash-during-qualifying-at-the-emilia.6bZGDiIdYujy5IxIbTTnGt Otwórz galerię (3)