Szef Alfy Romeo o szansach Kubicy na powrót do wyścigów F1

andrzej.wald godzinę temu

Z tej wypowiedzi Frederic'a Vasseur kompletnie nic nie wynika i niczego nowego ona nie wnosi. Czymś oczywistym jest, że kiedy jeden z podstawowych kierowców nie może wystąpić w GP to zastępuje go kierowca rezerwowy czyli w zespole Alfa Romeo Racing Orlen ... Robert Kubica. Co do przyszłego sezonu to jeżeli Kimi Raikkonen skończyłby karierę to wszystko może się zdarzyć.