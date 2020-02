Porównano przejazdy Roberta Kubicy w Alfie Romeo i Williamsie. Kolosalna różnica [WIDEO]

Robert Kubica nie zaczął najlepiej środowych jazd. Po pierwszych przejazdach, chciał wykręcić czas okrążenia. Wyjeżdżając z przedostatniego zakrętu, obrócił swój bolid. Usprawiedliwiając go, trzeba jednak dodać, że sesja rozpoczęła się przy bardzo niskiej temperaturze, przez co znacznie trudniej było dogrzać opony.

REKLAMA

Kubica: Lubię wyzwania. DTM to poziom zbliżony do F1

W ostatniej godzinie przed przerwą obiadową, Kubica otrzymał szansę pojechania symulacji kwalifikacji, przez co w jego bolidzie zamontowano opony C5 - najbardziej miękką dostępną mieszankę podczas testów. Dzięki temu wykręcił czas 1:16.942, bijąc rekordy sesji w pierwszym i drugim sektorze.

Porównanie jego przejazdu z ubiegłorocznymi testami, gdy Kubica zasiadał za kierownicą Williamsa, nie pozostawia złudzeń. Alfa Romeo prowadzi się zdecydowanie lepiej, Polak nie musiał wykonywać żadnych zbędnych ruchów, w przeciwieństwie do maszyny brytyjskiej ekipy, gdy w każdym zakręcie musiał panować nad ogromną podsterownością, aby nie wypaść z toru. To także znacznie odbiło się na czasie okrążenia, który w tym roku był o ponad 2 sekundy lepszy.

Kubica: Zazwyczaj byłem pierwszy od końca, a teraz jestem na górze

Kubica po zakończeniu porannej sesji rozmawiał z dziennikarzami, oceniając różnicę w prowadzeniu obydwu bolidów. - Liczy się wyczucie, jakie mam w samochodzie. Gdy jedziesz okrążenie szybsze o 2-3 sekundy od tego, co mogłeś uzyskiwać wcześniej... (w Williamsie - przyp. red.). Wyczucie w samochodzie odzwierciedla to, jak szybki jest ten bolid. Fakt jest taki, że zazwyczaj byłem pierwszy od końca, a teraz jestem na górze, ale nie ma to wielkiego znaczenia. W testach nie trzeba się przyglądać klasyfikacjom, bo różne zespoły i kierowcy realizują różne programy - podkreślał Polak.

Kierowca Alfa Romeo zdradził także, jak bardzo różni się praca w jego nowym zespole w porównaniu z zeszłym rokiem. - To kompletnie inne odczucie. Za każdym razem, gdy zmieniasz auto i zespół, to sposób budowania samochodu jest inny, tak samo jak procedury i sposób pracy nad nim. Wspólne jest to, że gdy nie masz docisku, możesz robić wszystko, ale rozwiązania problemu nie znajdziesz. Docisk jest największym przyjacielem każdego zespołu - powiedział Kubica w rozmowie z dziennikarzami.

Kubica: Były to dobre połówki dnia

Kubica starał się także podsumować dwa poranki, które spędził za kierownicą bolidu Alfa Romeo. - Były to dobre dwie połówki dnia. Zeszły tydzień zapewne poszedł nam lepiej niż ten, ale to normalne, gdy po raz pierwszy prowadzisz nowy bolid ze znacznie większą przyczepnością. Wszystko wygląda wówczas łatwiej. Teraz, gdy wyciskasz z bolidu prędkość, to normalne, że zbliżając się do limitów auta, pojawiają się problemy. Zrobiliśmy jednak duży postęp między sesjami, co jest bardzo miłe. Wszyscy trzej czuliśmy, że jest coś, co można poprawić, a zespół znalazł błyskawicznie rozwiązanie - dodał Kubica. W ubiegłym roku miał z tym ogromne problemy. Gdy z George'em Russellem zgłaszali informacje, co można zmienić, wprowadzanie zmian trwało tygodniami. Podobnie jak ze zmianą ułożenia przycisków na kierowcy dla Polaka, na co czekał niemal przez cały sezon.