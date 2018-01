WTA w Auckland. Radwańska przegrała z deszczem

Mecz Radwańskiej był przekładany przez organizatorów. Mieli nadzieję, że deszcz ustąpi i pozwoli paniom rozegrać mecz o półfinał. Początkowo tenisistki miały wyjść na kort o 4 rano naszego czasu, później zapowiadano, że mecz rozpocznie się o 7. Nic z tego.

Według najnowszych informacji mecz zostanie rozegrany w piątek. Choć to też stoi pod znakiem zapytania. Meteorolodzy zapowiadają, że deszcz przestanie padać w Auckland dopiero wieczorem.

Dla Radwańskiej to bardzo ważny mecz, po nieco słabszym sezonie chciałaby rozpocząć kolejny w dobrym stylu. Jej rywalka w meczu o półfinał to kwalifikantka. Teoretycznie Polka powinna wygrać to spotkanie bez większych problemów. Wcześniej pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad Maię oraz Amerykankę Taylor Townsend.

