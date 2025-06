Hiszpanie ogłaszają! Oto nowy bramkarz Barcelony

Sezon 24/25 oficjalnie dobiegł końca, a na razie nie wiadomo, kogo Hansi Flick będzie miał do dyspozycji na pozycji bramkarza w kolejnych rozgrywkach. Obecnie w kadrze Barcelony znajduje się Inaki Pena, Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen. Pena ma odejść w trakcie letniego okna transferowego, a Szczęsny powinien wkrótce przedłużyć kontrakt z Barceloną. Ter Stegen wrócił do gry po poważnej kontuzji, natomiast jego przyszłość też jest niejasna. Wiele wskazuje na to, że lada moment Barcelona ogłosi transfer nowego bramkarza.

To się dzieje. Barcelona kupuje nowego bramkarza

Katalońskie media informują, że Joan Garcia zostanie nowym bramkarzem Barcelony. Klub wpłaci klauzulę wykupu w wysokości 25 mln euro. W sobotę sam piłkarz dał zielone światło na transfer, a od tego czasu załatwiane są wszystkie rzeczy biurokratyczne. Do wpłaty klauzuli dojdzie pod koniec tygodnia lub w najbliższy poniedziałek. "Garcia przychodzi, by zostać pierwszym bramkarzem. Od samego początku wszyscy mieli świadomość, że nie będzie możliwe prowadzenie negocjacji z Espanyolem" - ogłasza "Sport".

Barcelona ma ogłosić Garcii tuż po wpłaceniu klauzuli wykupu, a do prezentacji bramkarza dojdzie dopiero po tym, jak ten skończy urlop. Hiszpan podpisze pięcioletni kontrakt z nowym pracodawcą. "Garcia mówi 'tak' Barcelonie. Garcia uważa, że opcja Barcelony jest najlepsza, aby kontynuować swoją karierę" - dodaje "Mundo Deportivo". W umowie między Garcią a Barceloną miały się też znaleźć zapisy gwarantujące, że bramkarz zostanie zarejestrowany bez problemów i nie będzie powtórki z sytuacji Daniego Olmo.

"Mundo Deportivo" ujawnia, że Garcią interesowało się wiele innych klubów, m.in. Manchester City, Newcastle United, Arsenal, Bayer Leverkusen, Napoli czy Inter Mediolan.

Warto dodać, że Barcelona będzie przestrzegać zasady 1:1 i zapewniła sobie kwotę w budżecie płacowym, by zarejestrować Garcię. W tym pomogą odejścia Ansu Fatiego do AS Monaco i Clementa Lengleta do Atletico Madryt. Poza tym Barcelona zarobiła sześć mln euro od Como za Alexa Vallę, a także zainkasuje 20 proc. ze sprzedaży Jean-Claira Todibo do West Hamu United za 39 mln euro.

Garcia zagrał we wszystkich ligowych meczach Espanyolu w poprzednim sezonie (38) i zachował w nich osiem czystych kont. Espanyol ostatecznie utrzymał się w Primera Division po wygranej 2:0 nad Las Palmas w ostatniej kolejce.

Ter Stegen bagatelizuje plany Barcelony? Zadziwiająca wypowiedź Niemca

Dosyć zagadkowe były wypowiedzi Ter Stegena podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec. Bramkarz kompletnie pominął wątek Szczęsnego, a także potencjalnego transferu Barcelony.

- Jeśli dobrze pamiętam i jeśli nic nowego nie wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, mamy tylko dwóch bramkarzy na przyszły sezon, Inakiego oraz mnie. Tak więc zasadniczo mamy konkurencję na tę pozycję, a jest ona między Inakim i mną, a ktokolwiek przyjdzie, zawsze musi, bez względu na wszystko, zmierzyć się z tą konkurencją. To samo wydarzyło się w ostatnich latach. Wiem, że w przyszłym sezonie będę w Barcelonie - mówił Ter Stegen w rozmowach z dziennikarzami.