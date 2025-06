Media: Były trener Cracovii znalazł pracę w Ekstraklasie. Szybko poszło

W latach 2024-2025 Dawid Kroczek pracował jako trener Cracovii. W tym czasie Cracovia wygrała 17 z 42 meczów, a Kroczek osiągał średnią 1,45 pkt na spotkanie. Cracovia zakończyła ten sezon na szóstym miejscu, a klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu z Kroczkiem. - Bardzo długo rozmawialiśmy o całej sytuacji, wiedzieliśmy, jaki to jest moment dla klubu. Czynników powodujących obecną sytuację jest dużo, Jako trener zdaje sobie sprawę, że wyniki w tej rundzie nie były zadowalające - mówił Kroczek w rozmowach z dziennikarzami. 36-latek długo nie będzie bez pracy.

Kroczek dołączy do sztabu Marka Papszuna w Rakowie. Wyjaśniło się

Portal meczyki.pl informuje, że Kroczek nie pozostanie długo na bezrobociu. Trener wróci do pracy w Ekstraklasie, ale tym razem w roli asystenta. Kroczek będzie ściśle współpracował z Markiem Papszunem w Rakowie Częstochowa. Wspomniane źródło porównuje ten przypadek do Dawida Szwargi, który wrócił do sztabu Papszuna po jego powrocie do Rakowa, a dopiero kilkanaście miesięcy później rozpoczął pracę w Arce Gdynia, z którą awansował do Ekstraklasy.

Kroczek zapowiadał jeszcze przed końcem sezonu, że może wrócić do roli asystenta. - Jest jeden trener w Polsce, u którego chciałbym pracować jako asystent. Natomiast zobaczymy, jakie będą oferty. Dziś nie ma ostatecznej decyzji. Zobaczymy, co przyniesie los - opowiadał Kroczek na konferencji prasowej (cytat za: lovekrakow.pl).

Kroczek miał zostać asystentem Papszuna w reprezentacji Polski, gdyby prezes PZPN wybrał wówczas trenera Rakowa, a nie Michała Probierza. - Długo przygotowywaliśmy się do tej współpracy, ale zostałem trenerem Cracovii. Papszun to profesjonalista: już wtedy, gdy zakończył przygodę w Rakowie, zabrał się za tworzenie nowego sztabu - ujawnił Kroczek w rozmowie z "Meczykami".

Raków rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 19 czerwca br., a od 30 czerwca do 12 lipca będzie przebywać na dwóch zgrupowaniach - w Arłamowie i Holandii. Pierwszy mecz Rakowa w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji odbędzie się 24 lipca. Wśród potencjalnych rywali częstochowian na tym etapie eliminacji wymienia się m.in. AIK Solna, Hammarby, FK Sarajewo czy Aris Limassol.